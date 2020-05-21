Многофункциональные центры Подмосковья вернутся к прежней работе в три этапа. Ограничения будут снимать постепенно. Губернатор проверил готовность центров на примере Истры.

Двери офисов МФЦ откроются со следующей недели, но сначала для юридических лиц. Такой шаг необходим для возобновления работы предприятий и развития экономики.

На первом этапе посещать МФЦ разрешат по предварительной записи, но перечень услуг ограничат. За две недели включат 51 вид.

Затем перейдут к визитам, тоже оформленным предварительно, но допускающим все услуги. В их полный список входит более 330 федеральных, региональных и муниципальных.

Из них 50 делаются исключительно в бумажном виде — в основном, эти услуги касаются выдачи различных справок. И уже сейчас федеральное правительство активно работает для того, чтобы все перевести в онлайн-режим. Не нужно будет вообще ходить за этой справкой, за бумажкой с печатью. Это уже прошлый век Андрей Воробьев.

Наконец, третий этап — прием посетителей в штатном режиме. Но это станет возможным, когда угроза коронавируса отступит.

В первую очередь офисы МФЦ откроют для юридических лиц, а остальные жители Подмосковья по-прежнему смогут получить услуги онлайн. Более того, в области планируют уже полностью переключиться на такой формат. За этим — будущее.

«Спасибо жителям, что привыкают, адаптируются и обучаются, потому что, может, с первого раза будет неудобно, но потом это гораздо удобнее, чем идти в МФЦ, терять свое время, рисковать здоровьем, да и просто стоять в очереди. Зачем? Наша задача — убрать такой рудимент, чтобы не было больше необходимости ходить в МФЦ», — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что для полной цифровизации потребуется время, но в результате походы в офисы МФЦ останутся уже в прошлом.

Основное — это безопасность

Особое и первостепенное внимание — безопасности. Защитные маски и одноразовые перчатки потребуется носить работникам и посетителям. А после приема каждого человека специальный сотрудник будет дезинфицировать стул и стол, а еще проводить влажную уборку места.

Если же вдруг посетитель пришел без маски, она ему будет выдаваться, чтобы максимально исключить риск Андрей Воробьев.

В залах офиса есть разметка для соблюдения дистанции между посетителями. А о всех мерах безопасности рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Все МФЦ переоборудованы. Здесь стеклянные перегородки защищают как операторов, так и заявителей. У всех операторов — антисептики, перчатки, маски. При входе — санитайзер для обработки рук. Посещение допускается только при отсутствии признаков заболевания Максим Рымар.

Запись будут выполнять предварительно через сотрудника call-центра. За каждый прием — не больше одного человека. На них отведут по 40 минут.

Постепенное возобновление работ

По поручению губернатора промышленные предприятия вновь продолжили работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введена новая должность — стюард. Такие специалисты будут отвечать за здоровье каждого сотрудника.

Началось и возобновление строительства. Особое внимание — соблюдению санитарных норм и мер безопасности. Так, власти частично ослабили ограничения в период пандемии COVID-19.