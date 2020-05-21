Подмосковные МФЦ откроются в три этапа. Как будут работать офисы — на примере Истры
Двери офисов МФЦ откроются со следующей недели, но сначала для юридических лиц. Такой шаг необходим для возобновления работы предприятий и развития экономики.
На первом этапе посещать МФЦ разрешат по предварительной записи, но перечень услуг ограничат. За две недели включат 51 вид.
Затем перейдут к визитам, тоже оформленным предварительно, но допускающим все услуги. В их полный список входит более 330 федеральных, региональных и муниципальных.
Из них 50 делаются исключительно в бумажном виде — в основном, эти услуги касаются выдачи различных справок. И уже сейчас федеральное правительство активно работает для того, чтобы все перевести в онлайн-режим. Не нужно будет вообще ходить за этой справкой, за бумажкой с печатью. Это уже прошлый векАндрей Воробьев.
Наконец, третий этап — прием посетителей в штатном режиме. Но это станет возможным, когда угроза коронавируса отступит.
В первую очередь офисы МФЦ откроют для юридических лиц, а остальные жители Подмосковья по-прежнему смогут получить услуги онлайн. Более того, в области планируют уже полностью переключиться на такой формат. За этим — будущее.
«Спасибо жителям, что привыкают, адаптируются и обучаются, потому что, может, с первого раза будет неудобно, но потом это гораздо удобнее, чем идти в МФЦ, терять свое время, рисковать здоровьем, да и просто стоять в очереди. Зачем? Наша задача — убрать такой рудимент, чтобы не было больше необходимости ходить в МФЦ», — отметил Андрей Воробьев.
Он добавил, что для полной цифровизации потребуется время, но в результате походы в офисы МФЦ останутся уже в прошлом.
Основное — это безопасность
Особое и первостепенное внимание — безопасности. Защитные маски и одноразовые перчатки потребуется носить работникам и посетителям. А после приема каждого человека специальный сотрудник будет дезинфицировать стул и стол, а еще проводить влажную уборку места.
Если же вдруг посетитель пришел без маски, она ему будет выдаваться, чтобы максимально исключить рискАндрей Воробьев.
В залах офиса есть разметка для соблюдения дистанции между посетителями. А о всех мерах безопасности рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.
Все МФЦ переоборудованы. Здесь стеклянные перегородки защищают как операторов, так и заявителей. У всех операторов — антисептики, перчатки, маски. При входе — санитайзер для обработки рук. Посещение допускается только при отсутствии признаков заболеванияМаксим Рымар.
Запись будут выполнять предварительно через сотрудника call-центра. За каждый прием — не больше одного человека. На них отведут по 40 минут.
Постепенное возобновление работ
По поручению губернатора промышленные предприятия вновь продолжили работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введена новая должность — стюард. Такие специалисты будут отвечать за здоровье каждого сотрудника.
Началось и возобновление строительства. Особое внимание — соблюдению санитарных норм и мер безопасности. Так, власти частично ослабили ограничения в период пандемии COVID-19.