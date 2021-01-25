В феврале россиян ждет много изменений в разных сферах жизни — от медийной до автомобильной. «360» собрал для вас самые интересные нововведения, которые затронут жизнь в том числе москвичей и жителей Подмосковья уже с 1 февраля. Среди них — запрет на мат в соцсетях, индексация выплат и один напиток, который признают продуктом.

Мат в соцсетях

В феврале Роскомнадзор будет сам выбирать, какие сайты являются социальными сетями, и вести их реестр. Это значит, что на них будут распространяться определенные правила, которые нужно соблюдать.

Соцсетями будут считаться сайты, которые отвечают ряду признаков. Один из них — суточная посещаемость свыше 500 тысяч человек из России.

Самый интересный пункт поправок — запрет на публикацию постов с матом и нецензурной лексикой. Употребление бранных слов в России является административным нарушением. Если соцсети не удалят такой контент, то им выпишут штраф.

Администраторы должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный законом контент.

Автотюнинг

«Прокачка» машины станет сложнее. С февраля конструкционные изменения автомобиля нужно будет фиксировать в государственном реестре. Их должен будет оценить специальный государственный центр и выписать заключение — разрешено это изменение или нет. Речь идет в том числе об установке лебедки, кенгуринов, газобаллонного оборудования и прочих устройств.

Сотрудники ГИБДД получат право не выдавать свидетельств о проведении осмотра уже тюнингованным машинам в том случае, если у водителя на руках не будет протокола проверки испытательной лаборатории. Идею с ужесточением правил тюнинга не оценили автоэксперты.

Пособия и выплаты

1 февраля будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и различные компенсации. Судя по постановлению правительства, в 2021 году индексация может составить 4,9%. Именно на столько выросли цены в 2020 году, по данным Росстата.

Ежегодно прежде всего повышают денежные выплаты на величину инфляции. Получателями этих средств являются около 15 миллионов россиян, обладающих правом на федеральные льготы. Речь идет, в частности, об инвалидах и ветеранах боевых действий, а также о тех, кто подвергся воздействию радиации, героях СССР и России.

Индексируется и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг. С 1 февраля 2020 года стоимость полного набора услуг ЕДВ составляет 1155 рублей. В него входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.

Кроме того, в России увеличили пособия по беременности и родам.

Восстановленное молоко

С 13 февраля восстановленное молоко признают молочным продуктом. Ранее этот продукт назывался молочным напитком. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, высушенное, а после разбавленное водой молоко будет считаться молочным продуктом.

Закрепленные к нему требования технического регламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного характерен легкий привкус кипячения.

Эти изменения позволят добросовестным производителем восстановленного молока идентифицировать его, фасовать и продавать.

«Платон» для дальнобойщиков

Проезд для водителей большегрузов (массой более 12 тонн) по федеральным трассам станет дороже. Тариф системы взимания платы «Платон» подорожает на 14 копеек. Теперь за проезд каждого километра придется заплатить 2,34 рубля.

Размер выплаты рассчитывали с учетом годовой инфляции в период с 10 по 20 января после публикации информации Росстата об индексе цен за 2020 год.

В системе «Платон» зарегистрировано более 617 тысяч грузоперевозчиков и более 1,4 миллиона фур массой более 12 тонн. Деньги, которые водители платят в системе «Платон», поступают в Федеральный дорожный фонд и идут на ремонт дорог.

Новые чеки

Организации и магазины с 1 февраля поменяют обязательные реквизиты кассовых чеков. Сейчас индивидуальные предприниматели могут не вписывать перечень покупок в чек, а просто указывают, что продан товар или позиция.

С февраля появится как название товарной позиции, так ее объем и количество. Это будет обязательное условие при выдаче чека. Это коснется и чеков, которые выдают при оказании определенных услуг или выполнении различных работ.

За нарушение закона предусмотрен штраф: для должностных лиц — от 1,5 тысячи до трех, для организаций — от пяти до 10 тысяч рублей.