«Куда еще больше-то?»: автоэксперт разнес инициативу об ужесточении правил тюнинга машин
«Государство пока не дало автолюбителям и энтузиастам, которые занимается тюнингом машин, упрощенной схемы регистрации тюнигна. Потому что его запретили и начали за него штрафовать», — объяснил эксперт.
Он отметил, что переделывать машины отправляли в специальные конторы, которых раньше особо и не было. Хоть сейчас такие организации и появились, пойдет туда не каждый — цены очень высокие.
«Нельзя куда-то еще ужесточать, если нет стационарного решения вопроса по тюнингу вообще. Куда еще больше-то ужесточать? Это будет опять коррупция, внеплановые техосмотры опять же будут покупать. То есть это наполнение карманов», — рассказал собеседник «360».
Руководитель автомастерской предположил, что так хотят всех пересадить на новые электрические автомобили, предлагая такие нововведения.
По его словам, штраф предусмотрен за первое нарушение, а за повторное уже нужно снять весь тюнинг и привести машину в прежний вид. Однако такое выйдет далеко не со всеми автомобилями. Например 20-летнему транспорту попросту не найти оригинальных запчастей.
Ранее в Минпромторге России выступили с инициативой об ужесточение правил ремонта и тюнинга автомобилей. Когда после установки новой аудиосистемы или сигнализации машину нужно будет везти на внеочередной техосмотр.