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    03 ноября 2020, 14:12

    «Куда еще больше-то?»: автоэксперт разнес инициативу об ужесточении правил тюнинга машин

    Анастасия Калинина, Федор Горин

    Минпромторг России предложил ужесточить правила тюнинга автомобилей. Однако эксперт и руководитель автомобильной мастерской Japan Car Fest Алексей Корниенко считает, что ужесточать уже дальше некуда. Он рассказал «360», что для начала нужно придумать стационарное решение вопроса по тюнингу.
    «Куда еще больше-то?»: автоэксперт разнес инициативу об ужесточении правил тюнинга машин

    «Государство пока не дало автолюбителям и энтузиастам, которые занимается тюнингом машин, упрощенной схемы регистрации тюнигна. Потому что его запретили и начали за него штрафовать», — объяснил эксперт.

    Он отметил, что переделывать машины отправляли в специальные конторы, которых раньше особо и не было. Хоть сейчас такие организации и появились, пойдет туда не каждый — цены очень высокие.

    «Нельзя куда-то еще ужесточать, если нет стационарного решения вопроса по тюнингу вообще. Куда еще больше-то ужесточать? Это будет опять коррупция, внеплановые техосмотры опять же будут покупать. То есть это наполнение карманов», — рассказал собеседник «360».

    Руководитель автомастерской предположил, что так хотят всех пересадить на новые электрические автомобили, предлагая такие нововведения.

    По его словам, штраф предусмотрен за первое нарушение, а за повторное уже нужно снять весь тюнинг и привести машину в прежний вид. Однако такое выйдет далеко не со всеми автомобилями. Например 20-летнему транспорту попросту не найти оригинальных запчастей.

    Ранее в Минпромторге России выступили с инициативой об ужесточение правил ремонта и тюнинга автомобилей. Когда после установки новой аудиосистемы или сигнализации машину нужно будет везти на внеочередной техосмотр.