«Куда еще больше-то?»: автоэксперт разнес инициативу об ужесточении правил тюнинга машин

Минпромторг России предложил ужесточить правила тюнинга автомобилей. Однако эксперт и руководитель автомобильной мастерской Japan Car Fest Алексей Корниенко считает, что ужесточать уже дальше некуда. Он рассказал «360», что для начала нужно придумать стационарное решение вопроса по тюнингу.

«Государство пока не дало автолюбителям и энтузиастам, которые занимается тюнингом машин, упрощенной схемы регистрации тюнигна. Потому что его запретили и начали за него штрафовать», — объяснил эксперт.

Он отметил, что переделывать машины отправляли в специальные конторы, которых раньше особо и не было. Хоть сейчас такие организации и появились, пойдет туда не каждый — цены очень высокие.

«Нельзя куда-то еще ужесточать, если нет стационарного решения вопроса по тюнингу вообще. Куда еще больше-то ужесточать? Это будет опять коррупция, внеплановые техосмотры опять же будут покупать. То есть это наполнение карманов», — рассказал собеседник «360».

Руководитель автомастерской предположил, что так хотят всех пересадить на новые электрические автомобили, предлагая такие нововведения.

По его словам, штраф предусмотрен за первое нарушение, а за повторное уже нужно снять весь тюнинг и привести машину в прежний вид. Однако такое выйдет далеко не со всеми автомобилями. Например 20-летнему транспорту попросту не найти оригинальных запчастей.

Ранее в Минпромторге России выступили с инициативой об ужесточение правил ремонта и тюнинга автомобилей. Когда после установки новой аудиосистемы или сигнализации машину нужно будет везти на внеочередной техосмотр.