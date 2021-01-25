Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличили в России

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2021 году увеличился на 18 605 рублей. Теперь он составляет 340 795 рублей.

Об этом сообщили на официальном сайте Фонда социального страхования (ФСС) страны.

В 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 322 190,40 рублей за 140 дней отпуска — такой срок положен, если беременность протекает нормально. В 2021 году максимальный размер вырастет на 18 605 рублей — до 340 795 рублей. При этом минимальный размер выплаты составит 58 878,40 рублей.

Выросла также сумма, которую получит женщина при сложных беременности и родах, — в 2021 году она составит 379 743 рублей. В таком случае отпуск будет длиться 156 дней. При многоплодной беременности выплата составит 472 244,5 рублей, а отпуск продлится 194 дня.

Сумма минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 6752 рублей, а максимального — 29 600,48 рублей. При этом единовременное пособие по уходу за ребенком будут выплачивать в размере 18 004,12 рублей. Размер единовременного пособия для беременных женщин, которые встанут на учет в женскую консультацию на раннем сроке, составит 675,15 рублей.

Изменится также минимальный размер пособия по безработице — в расчете на один день он составит 426,4 рублей, если в месяце 30 дней, и 412,65 рублей — если в месяце 31 день.