Приковавшегося себя к дверям McDonald’s сына Никаса Сафронова оштрафовали

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин попал в полицию после того, как приковал себя наручниками к дверям одного из ресторанов McDonald’s в Москве. Деятелю культуры выписали штраф за этот поступок.

По словам Затравкина, его возмутило, что люди, которые насаждали свои ценности, обычаи и культуру в российское общество, решили, что могут ограничивать его свободу в России. Из-за этого у него родилась идея собственного манифеста с приковыванием к дверям, написал РБК.

«И в этот момент, мне, музыканту, пианисту, человеку, который полностью олицетворяет собой все важные американские ценности, говорят, что я недостоин пользоваться их техникой, я недостоин ходить в их McDonald’s, я недостоин покупать их товары», — пояснил он в комментарии изданию.

По мнению Затравкина, в демократическом обществе, когда люди «безнаказанно творят такие вещи», другие люди имеют право жаловаться. Манифест о несогласии с происходящим Затравкин опубликовал в Telegram.

«Поэтому я был вынужден впервые в жизни, я преднамеренно пошел и показал их руководству, что не нужно с нами шутить», — сказал пианист.

Он подчеркнул, что решение о закрытии сети быстрого питания негуманно. После акции с приковыванием к двери Затравкина задержала полиция, из отдела его выпустили после того, как выписали штраф за хулиганство.