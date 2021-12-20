Фанаты ополчились на идею Fan ID. Паспорт болельщика убьет футбол?

Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступит в силу 1 июня 2022 года. В паспорте болельщика будет вся информация о его владельце и поведении на трибунах. Документ разработали для обеспечения безопасности, вот только футбольные болельщики считают, что это принесет лишь ненужные хлопоты и сократит количество людей на спортивных мероприятиях.

Что такое Fan ID

Fan ID — это специальный пропуск для посетителей спортивных соревнований. Выглядит он как небольшая ламинированная карточка с фотографией и личными данными человека. Для получения Fan ID требуется предоставить следующие сведения: гражданство, Ф. И. О., дату рождения, пол, серию и номер паспорта и то, кем он выдан. Также необходимо приложить фотографию, электронную почту и домашний почтовый адрес. Обрабатывает данные Министерство цифрового развития, а также министерства спорта, транспорта и МВД.

Схема с паспортом болельщика уже не раз использовалась в России. Ее дебют состоялся во время зимних Игр-2014 в Сочи, а последний раз ее применяли во время матчей чемпионата Европы по футболу, которые проходили летом. На официальном сайте Госдумы сообщается, что в соответствии с законом правительство должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с ТАСС заявила, что введение документа на внутрироссийских соревнованиях может и не потребоваться, если болельщики будут вести себя подобающим образом. Но в фанатской среде это нововведение вызвало неоднозначную реакцию.

Чем недовольны фанаты

По словам болельщика футбольного клуба «Локомотив» Петра Краснова, введение Fan ID чревато как минимум двумя проблемами.

«Во-первых, возникают проблемы для активной части фанатов, которым по разным причинам могут не дать этот Fan ID. Отказать в выдаче могут по любому административному правонарушению. Открыл пиво на улице, неправильно припарковался — все это будет являться основанием для отказа в выдаче, настоящих причин вам никто не скажет», — заявил Петр Краснов.

Болельщик напомнил, что существует множество примеров, когда отказ в выдаче паспорта болельщика получали люди, абсолютно не имеющие никакого отношения к активной поддержке и фанатской среде.

Вторым негативным фактором Краснов назвал трудности для обычных людей, которые просто решили сходить на футбол.

Вот представьте: сидите вы дома, увидели рекламу по телевизору и решили сходить на игру. Но даже если вы знаете, как получить Fan ID, вас это остановит. Это лишние телодвижения — заходить на «Госуслуги», регистрироваться, вводить свои личные данные, ехать за этим паспортом Петр Краснов.

Болельщик отметил, что данная система убьет возможность людей спонтанно посещать спортивные мероприятия. Кроме того, Краснов связал недавние массовые задержания на матче ЦСКА и «Зенита» с лоббированием закона о Fan ID.

«К сожалению, я думаю, что недавние события на стадионе ЦСКА были связаны с разработкой этого закона. У меня нет в голове конкретного ответа, каким образом власти смогли спровоцировать болельщиков, но, на мой взгляд, это была очевидная провокация. Одни только отключившиеся с 53-й минуты камеры, которые всегда исправно работали, об этом говорят», — заявил Петр Краснов.

Нужно договариваться с фанатами

Писатель, в недавнем прошлом активный участник крайне правого крыла движения фанатов московского «Спартака» Дмитрий Лекух отметил и некоторые плюсы нового закона.

«Фанаты не преступники, не криминал. Они не живут за гранью закона, а, скорее, на грани. Естественно, проживание в этой зоне тишины идет по определенным правилам. Fan ID — это часть мероприятий по приведению к тому знаменателю, о котором фанаты, особенно олдскульные, много говорили, — необходимость не коллективной, а персональной ответственности. Натворил — получай, все это прекрасно понимают. Сами парни за себя отвечать готовы», — заявил Лекух.

По его мнению, введение нового закона вряд ли сильно ударит по посещаемости. Проблему с небольшим зрительским интересом он связывает с филологическими корнями. Эксперт напомнил, что обсценная лексика только в русском языке является ненормативной.

«В английском языке она где-то считается ругательной, но к этому гораздо более спокойное отношение. У меня был товарищ, учился в Лондоне, мы с ним ходили на футбол, и я своими глазами видел, как 80-летние бабушки распевали матерные песни про Дэвида Бекхэма — для английских стадионов это нормально. Это режет слух, эта лексика считается ругательной. Для обычной семьи, пришедшей с ребенком на трибуну, это недопустимо», — сказал Лекух.

Болельщик подчеркнул, что история с Fan ID может не нравиться, но она все равно будет доведена до ума. Потому что это общемировой тренд во всех футбольных столицах, на всех стадионах мира.

Эту проблему нужно решать, договариваясь с фанатами. Fan ID в этом случае не поможет, но и не помешает Дмитрий Лекух.

Оба эксперта сошлись во мнении, что наводить порядок на трибунах нужно, находясь в постоянном диалоге с фанатской средой. Только так поход на стадион станет безопасным, интересным и запоминающимся событием.