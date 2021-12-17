Закон о Fan ID приняли в России

У российских болельщиков появятся специальные паспорта. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении Fan ID. Документ сделали необходимым для посещения спортивных мероприятий.

Оформление паспортов организуют через порталы госуслуг, сообщило РИА «Новости». Fan ID будет содержать историю действия своего обладателя на спортивных событиях. Закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

В комитете Госдумы по физической культуре и спорту считают, что на заполняемости спортивных арен нововведение негативно не скажется. Его глава Дмитрий Свищев заявил, что получение Fan ID займет не более пяти минут.

«Многие хотят ходить на стадион семьями, но не хотят подвергать их опасности или быть свидетелем безумства хулиганов. <…> Дополнительные меры безопасности еще никому не доставили неудобства», — подчеркнул он.

Перечня мероприятий, для посещения которых потребуется паспорт болельщика, пока нет.

Впервые Fan ID в России ввели во время Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ по футболу 2018 года — страна выступала организатором соревнований. Паспорт болельщика представлял собой персонифицированный документ зрителя и должен был быть у каждого, кто приобрел билет на матчи.