«Потенциально опасный» астероид приблизится к Земле 22 февраля. Его размер может достигать 430 метров, но не угрожает ни планете, ни спутникам вокруг нее. В последнее время ученые все чаще говорят о приближении астероидов, но причин для беспокойства нет. Обнаружение новых небесных тел рядом с Землей — это результат продвинутых технологий.

«Потенциально опасный» астероид (455176) 1999 VF22 подлетит к Земле во вторник, 22 февраля. Его точные размеры неизвестны, поскольку поверхность темная и не отражает свет, оценки ученых колеблются от 190 до 430 метров, написал Daily Star.

Небесное тело уже подлетало близко к Земле в 1999 году, тогда же его и открыли. В этот раз астероид пройдет в пяти миллионах километров от планеты. Для сравнения: это в 13 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. В следующий раз астероид пролетит мимо нас 23 февраля 2150 года.

Это не первый астероид, который приближался к Земле в этом году. В начале месяца небесное тело размером с небоскреб в Нью-Йорке промчалось в пяти миллионах километров от планеты. В январе мимо Земли пролетел астероид 7482 (1994 PC1) шириной один километр.

Потенциально неопасный

Астероид пролетит на расстоянии пяти миллионов километров от Земли, но NASA отнесло его к потенциально опасным объектам. Несмотря на ярлык, он не представляет угрозы для жителей планеты в ближайшем будущем. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт объяснил «360», что такую классификацию дают околоземным астероидам, чья орбита пересекается с земной.

Если мы посмотрим принципиальную возможность столкновения с Землей, то она существует, но когда-то в сильно отдаленном будущем. В ближайшие несколько сотен лет такого столкновения не ожидается Натан Эйсмонт.

В далеком будущем траектория полета небесного тела может измениться под воздействием других планет. Но пока параметры орбиты астероида точно определены, поэтому нет причин для беспокойства.

Астероид также не повлияет на работу спутников, связи и МКС. Старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил «360», что искусственные космические объекты находятся на расстоянии около 30 тысяч километров от поверхности Земли. Поэтому пролетающий астероид никак не сможет повлиять на работу спутников.

«Геостационарные спутники, например наши телевизионные спутники, находятся на высоте 32 тысячи километров. А расстояние от астероида до Земли — пять миллионов километров. Просто глыба летит мимо нас», — отметил Железнов.

Тем не менее специалисты не исключили, что другие астероиды могут повлиять на работу спутников. Натан Эйсмонт напомнил, что в апреле 2029 года астероид Апофис пролетит на близком расстоянии от Земли и может даже столкнуться с одним из объектов на орбите.

Просмотр астероида

Николай Железнов объяснил, что увидеть астероид невооруженным глазом из-за его большого расстояния от планеты не получится. Небесное тело смогут наблюдать только те, у кого есть крупные телескопы.

Через семь лет жители Земли точно смогут наблюдать за полетом Апофиса. По словам Железнова, он будет выглядеть как звезда третьей величины, то есть как небольшой, но яркий объект на небе.

Посмотреть на астероид можно онлайн. На сайте NASA есть интерактивный раздел, где представлены все известные и близкие к Земле астероиды. Пользователям доступны траектория и точное время, когда небесное тело приблизится к планете.

Еженедельные астероиды

В СМИ часто появляется информация о грядущем пролете астероида мимо Земли. По словам Эйсмонта, новый «потенциально опасный» астероид обнаруживают почти что каждую неделю, но это не повод для беспокойства. Технологии не стоят на месте, поэтому небесные тела становятся все заметнее для ученых.

«Сейчас сильно расширились наблюдательные возможности. Используются возможности спутниковых приборов, поэтому часто открывают такие астероиды. Их орбита предсказуема, и за ними наблюдают. В случае, если появится астероид с реальной опасностью, всех, кого надо, оповестят», — добавил Эйсмонт.

Его слова подтвердил Николай Железнов. Он отметил, что технологии настолько улучшились, что астероиды начали открывать в большом количестве. А иногда ученые находили их, когда те уже удалялись от орбиты Земли.

«Я пришел работать астрономом в 1995 году. В то время нумерованных астероидов было открыто порядка пяти тысяч. В 2000 году их было уже 20 тысяч. А сейчас только нумерованных 600 тысяч, еще столько же ждут своей очереди получить постоянный номер. То есть открытых астероидов более миллиона», — заключил Железнов.