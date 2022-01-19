Потенциально опасный астероид 1994 PC1 максимально приблизился к Земле

Пересекающий космическое пространство астероид 7482 (1994 PC1) максимально приблизился к Земле на расстояние около двух миллионов километров. Предупреждение об его приближении выпустил отдел наблюдения за астероидами NASA.

«Околоземный астероид 1994 PC1 (примерно один километр в диаметре) очень хорошо известен и десятилетиями изучается нашими экспертами по планетарной обороне. Он благополучно пролетит мимо нашей планеты во вторник, 18 января», — говорится в сообщении.

Пролетающий астероид считается потенциально опасным объектом, так как он часто пролетает мимо Земли. Но, благодаря этому, его уже внимательно изучили эксперты по планетарной обороне.

В американском космическом агентстве отметили, что в ближайшие 100 лет для Земли астероид реальной опасности не представляет.

Как сообщил ТАСС, специалисты Института прикладной математики имени Келдыша РАН уточнили параметры приближающегося космического скитальца. По наблюдениям кривой блеска объекта ученые выяснили, что астероид постоянно вращается вокруг своей оси и имеет сложную несферическую форму.

В ближайшие ночи при благоприятных погодных условиях ученые продолжат наблюдение за астероидом при помощи телескопов. Астероид 7482 (1994 PC1) открыл шотландский астроном Роберт Макнот в 1994 году.