Гигантский астероид пройдет рядом с Землей 8 февраля

Огромный астероид промчится в пяти миллионах километров от Земли уже 8 февраля. Об этом сообщила газета Daily Star.

Для сравнения: расстояние между Луной и Землей составляет около 384 тысяч километров. Значит, астероид пройдет по точке от планеты в 13 раз дальше.

Диаметр небесного тела составляет примерно 150 метров, по среднему объему он схож с одним из небоскребов в Нью-Йорке, сообщило издание «Политика — сегодня».

Впервые объект заметили специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) еще в октябре 2007 года, он получил название 2007 UY1. Никакой опасности планете астероид не несет.

Сообщалось, что потенциально опасный астероид 1994 PC1 приближался к Земле, пройдя от нее на расстоянии около двух миллионов километров.

В американском космическом агентстве отмечали, что в ближайшие 100 лет для Земли астероид реальной опасности не представляет.

Ранее рядом с Землей обнаружили второй троянский астероид. Его условная близость к нашей планете и относительно стабильная орбита позволяют исследователям надеяться, что подобные небесные тела станут в будущем целью космических миссий. Ученые ответили, получится ли на них переселиться.