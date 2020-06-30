Европу накрывает вторая волна коронавируса. Города закрывают на жесткий карантин

В Европе началась вторая вспышка COVID-19. Количество заболевших стремительно растет — некоторые города возвращаются к жесткому карантину.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в конце июня эпидемия коронавируса вошла в «новую опасную фазу». В мире впервые за все время наблюдений ежедневно регистрируют более 150 тысяч случаев заражения. Ухудшилась ситуация и в Европе. В частности, сильно пострадали Великобритания и Германия.

Великобритания

Властям пришлось закрыть на карантин город Лестер. Он стал первым городом в стране, где ввели местный карантин. Причина уже привычная — вспышка COVID-19. За две недели в Лестере зарегистрировали порядка 900 новых случаев заражения. Об этом рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

«В городе закроются все магазины. Исключение только для продовольственных. Открытыми останутся аптеки. Со 2 июля закроются школы, поскольку детей эта вспышка затронула особо. Мы рекомендуем жителям Лестера оставаться дома и не совершать никаких поездок, кроме самых необходимых», — цитирует министра РИА «Новости».

В ближайшее время в Лестере увеличат масштабы тестирования. При этом местным властям выделят дополнительные финансы на усиление работы по предотвращению распространения вируса. Необходимость введения ограничений пересмотрят через две недели. В городе и близлежащих районах проживают более 500 тысяч человек.

По данным управления по охране общественного здоровья, за последние две недели в Лестере зафиксированы около 900 случаев заражения коронавирусом, всего же с начала пандемии в городе выявлено почти три тысячи случаев.

Судя по исследованиям, по всей Великобритании потребуется периодически вводить локальные локдауны. Надежно остановить вторую волну может лишь крайне низкая социальная активность. То есть надо, чтобы британцы уменьшили число ежедневных контактов до четырех.

Германия

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 498, 12 человек скончались. Об этом сообщает Институт Роберта Коха. Есть несколько локальных вспышек в Берлине. Однако наиболее тяжелая ситуация в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе ФРГ. Речь идет об округах Варендорф и Гютерсло, где ввели локдаун.

В последнем округе в течение недели зарегистрировали 338 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей. Эпицентром вспышки стал крупнейший в стране мясокомбинат Tönnies. Там из семи тысяч сотрудников инфицированными оказались более 1700.

«Это в основном приезжие, которые прибыли на заработки. Работают довольно в тесных условиях. Они еще вместе живут — по шесть, по восемь человек. Эти квартиры расположены по всему округу, даже по соседнему», — рассказал «360» представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

По его словам, роль сыграло и то, что власти района раньше всех других земель разрешили богослужения. В них принимали участие в том числе и сотрудники комбината. После этого зафиксировали рост числа зараженных.

«Эти два округа закрыли. При этом люди все равно могут поехать в отпуск, например. Большинство других округов их принимает. Коронавирус никуда не делся. Это все еще опасное заболевание, от которого люди умирают. В Германии на данный момент погибло мало человек только благодаря уровню медицины и подготовленности», — заключил Энгельс.

По словам вирусологов, России также не стоит расслабляться. Ее вторая волна COVID-19 может накрыть уже скоро. «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

В то же время Евросоюз собирается открыть внешние границы для 14 стран, среди которых нет России. Это Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.