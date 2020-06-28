В Германии допустили повторное закрытие границ внутри ЕС

«Не исключено, что границы придется снова закрыть, если количество заражений в каком-либо регионе ЕС будут значительно выше, чем в других», — заявил он. Маас при этом подчеркнул, что подобное решение должно быть принято с помощью голосования на общеевропейском уровне.

Директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге несколькими днями ранее заявлял, что из-за ослабления ограничений в странах Европы столкнулись с ростом случаев коронавируса. В частности, за две недели вспышку инфекции наблюдали в 30 европейских странах, напоминает ИА Nation News.

Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. Всего за несколько месяцев инфекция распространилась по миру, и в марте 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.