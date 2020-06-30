Карантин ввели в британском Лестере из-за коронавируса

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок Скай рассказал, что в последнюю неделю распространение инфекции достигло 135 новых случаев на 100 тысяч человек.

«Мы внесем изменения в законодательство очень скоро, в ближайшие пару дней, потому что некоторые из мер, которые мы, к сожалению, должны были предпринять в Лестере, потребуют юридической поддержки», — уточнил он.