Европа гадит природе, но не отказывается от санкций. Уголь опасен для планеты

Антироссийские санкции вновь обернулись против Европы. Нехватка газа РФ заставила страны искать другие источники энергии. Так ЕС, активно продвигавший идею заботы о природе, вернулся у углю — крайне вредному для планеты. Ведь активно разрабатывающаяся европейцами «зеленая» энергетика оказалась слишком дорогой в кризисной ситуации.

Европа пытается решить проблемы с помощью угля

По данным Bloomberg, некоторые государства возвращаются к углю из-за нехватки газа. Издание назвало это эффектом домино, который заставляет производителей электроэнергии бороться за поставки и поднимать цены до рекордных уровней. Ранее закрытые электростанции Германии, Италии, США начали оживать. При этом американцы переживают настоящий бум сжигания угля — максимальный за прошедшие десять лет.

«Пристрастие мира к углю, топливу, которое, как многие думали, скоро исчезнет, ​​сейчас сильнее, чем когда-либо. <...> Бум производства самого грязного ископаемого топлива в мире имеет огромные последствия для мировой экономики», — отметили в Bloomberg.

Уголь по-прежнему остается одним из относительно дешевых видов топлива. Это делает его крайне важным ресурсом для энергоснабжения в то время, когда сжигание угля также остается самым большим препятствием в борьбе с изменением климата. Тем временем горняки изо всех сил пытаются выкопать дополнительные тонны, поскольку коммунальные предприятия по всему миру продолжают требовать больше, готовя почву для следующей фазы глобального энергетического кризиса.

Ожидается, что к 2022 году общее потребление угля — для выработки электроэнергии, производства стали и других промышленных целей — вырастет почти на 2%, до рекордного уровня — чуть выше восьми миллиардов метрических тонн. И останется на этом уровне как минимум до 2024 года. А выигрывает от этого похоже лишь Южная Африка, откуда все больше судов с углем отправляются по обычно маршруту — вокруг мыса Доброй Надежды в сторону Европы.

Европа все еще хранит российский газ

Стоит учитывать, что при этом в Европа еще не закончился российский газ. Ведь именно он, пусть и в небольших количествах, но все же находится в местных хранилищах. Об этом «360» напомнил инженер-физик, эколог, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.

«Меня очень веселят слова „[Европа] отказалась от российского топлива“. Давайте поймем, что в Германии газовые хранилища заполнены немногим больше, чем на 30%. А Польша, которая сегодня только похвалилась тем, что заполнила почти на 80% российским газом свои хранилища. Мы должны понимать, что до этого момента они заполняли свои хранилища российским газом. Все это время. И вот сейчас, заполнив свои хранилища, они начинают скалиться в сторону России. Возникают вопросы о порядочности и о здравом смысле таких действий», — пояснил эколог.

По его словам, для Европы переход на уголь — это, конечно, не альтернатива. И в ЕС это прекрасно понимают. Это лишь временная мера. Рыбальченко предположил, что основные расчеты у европейских властей — на сжиженный природный газ.

«Зеленая» энергетика оказалась слишком дорогой в кризис

При этом традиционно переживающая за состояние природы Европа похоже забыла про «зеленую» энергетику, которую активно продвигала последние годы. Дело в том, что она обходится намного дороже — даже в ЕС, — чем традиционные источники, пояснил эколог Георгий Каваносян.

«Пока в Европе не было таких проблем в экономике, как сейчас, власти стран могли себе позволить лишние деньги вкладывать в эту „зеленую“ энергетику. Кризис начался — проблемы наступили. <…> Выбора нет. Британия распечатывает свои угольные месторождения. Мы все это увидим», — пояснил эколог.

Он напомнил, что при этом страны на саммитах по климату договорились отказаться от угля полностью к определенным срокам: кто-то к 2050 году, кто-то — позже, отметил Каваносян. Однако до тех пор похоже этот ресурс Европа будет использовать по максимуму.

«Как они будут вести себя все это время, не обговаривалось, то есть страны отодвинули себе этот дедлайн и спокойно начали наращивать потребление угля. <…> Их сейчас никто и ничто не останавливает», — подчеркнул эколог.

Опасность использования угля для планеты и людей

Сжигание угля может значительно ухудшить состояние планеты, отметил Каваносян. Будет большое количество сажи в воздухе. И все это скажется на здоровье. В первую очередь пострадают люди из групп риска, например, страдающие астмой.

Схожей точки зрения придерживается основатель проекта «Зеленый Драйвер» Роман Саблин. Он пояснил, что основная проблема сжигания угля заключается в выбросах углекислого газа в атмосферу.

«Идут выбросы в атмосферу, что влияет на изменение климата и на увеличение парниковых газов. Ну, и вторая часть — в зоне работы ТЭС есть большая заболеваемость населения, в том числе из-за мелкодисперсной пыли. Сажа летит из труб, осаживается в легких людей — большая заболеваемость. Третий момент — добыча угля — это тяжелое, опасное дело. Много горняков гибнет каждый год в шахтах по всему миру», — пояснил Саблин.

Более того, уголь не бывает абсолютно чистым. Пыль, которая образуется при его сжигании, а также частички сажи остаются подвешенными в воздухе. Также образуется большое количество и угарного газа, которым можно даже отравиться.