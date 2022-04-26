Страны Прибалтики увеличили закупки российской электроэнергии. Но ругать Россию они не забывают

Несмотря на антироссийскую риторику, страны Прибалтики по-прежнему закупают электроэнергию у РФ. Причем за март ее поставки увеличились вдвое. Это неудивительно: уголь запрещает ЕС, а альтернативный модульный реактор Эстонии построят еще не скоро.

Латвия, Литва и Эстония продолжают покупать электроэнергию у России. С января этого года ее поставки в Прибалтику увеличились в два раза, сообщил латвийский телеканал TV3. При этом страны Балтии не раз заявляли, что решили ограничить российской импорт.

Эстонское правительство заявило, что в стране будут строить малый модульный реактор. Присоединяться к этому процессу Латвия не спешит — ее министр экономики Янис Витенбергс отметил, что до реализации проекта еще очень далеко, написали «Известия».

Вместе с тем латышский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что хотя страна пока физически не готова к отключению от единой электросети с Россией и Белоруссией, с политической точки зрения ее власти уже готовы к этому шагу.

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Модульный реактор создадут не скоро

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с «360» пояснил, что все реакторы, которые строятся в мире, довольно большие — от тысячи мегаватт. Такую же мощность, например, имел реактор Чернобыльской АЭС.

«Для масштабов такой страны, как Эстония, подобный реактор слишком большой, поэтому нужны меньшие объемы. В мире малые реакторы практически не производятся, хотя американцы пытались что-то подобное делать и мы в начале года презентовали малый реактор», — уточнил эксперт.

По его словам, прибалты подбираются к малому модульному реактору не первый год, однако гарантии, что их старания увенчаются успехом, нет. Что касается скорости его постройки, то это вопрос технологий, потому что пока в мире нет готовых промышленных решений, объяснил он.

«Эстония понимает, что ставка на возобновляемые источники энергии очень рискованна: если что-то пойдет не так с ветром, солнцем, то страна останется без электроэнергии. При этом в ситуации, когда Эстония пытается прерывать с нами все энергетические связи, а связи с Евросоюзом не хватает, нужно чем-то себя обеспечивать», — рассказал Пикин.

Он пояснил, что использование угольной генерации как базового источника невозможно, хотя сегодня Евросоюз как раз усиливает потребление угля. Поэтому остается только атом, который, как и газ, стал частью зеленых технологий, добавил Пикин.

«В силу того, что в Эстонии нет возможности принимать газ вне России, у них и обсуждается политика постройки реактора. Однако это происходит уже не первый год. Неизвестно, к чему они придут в итоге, но самым простым для них был бы вариант возобновить проект в Литве по строительству новой атомной станции», — отметил эксперт.

Однако эта постройка, скорее всего, будет заблокирована Евросоюзом, как и Игналинская АЭС на северо-востоке Литвы, которая действовала с 1983 по 2009 год и была закрыта под давлением ЕС, добавил он.

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Ненавидят Россию, но торгуют с ней

В Эстонии, Латвии и Литве к власти пришли десять «неадекватных человек», уверен президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич. По его словам, это президенты, премьер-министры, а также министры иностранных дел.

«Логика, по которой рассуждает Рига, примерно такая: „Мы Россию ненавидим и с удовольствием бы объявили ей войну. Мы бы ее разгромили и дошли до Камчатки, отказавшись, разумеется, по дороге от нефти, газа и электроэнергии. Но мы этого сделать не можем“», — объяснил Межевич.

Поэтому латышскому потребителю говорят, что власти отказываются от всего российского, а за кулисами покупают нефть, газ, электрическую энергию. По информации профессора, расчеты за электрическую энергию в рамках БРЭЛЛ — электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — пока еще проходят в долларах.