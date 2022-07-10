Евроинтеграцией Украины займется 25-летняя блогерша. Опыта работы нет, но оклад больше, чем у Зеленского

На Украине уже давно появилась тенденция назначать на высокие государственные посты девушек без опыта работы. Последним примером тренда «дорогу молодым» стала 25-летняя Анна Сергеева, которая внезапно совершила карьерный взлет и стала ни много ни мало заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики. Может быть, для страны, которой руководит президент, пришедший в политику из КВН и шоу-бизнеса, это в порядке вещей, но сейчас даже у украинцев начали возникать вопросы относительно уместности таких кадровых перестановок.

Из парикмахерских в министры

Анна Сергеева родилась 4 октября 1996 года. В 2018 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Журналистика», а в 2019 году получила степень магистра по этой же специальности. В 2021 году стала бакалавром по специальности «Право». Сейчас Сергеева получает степень PhD по журналистской специальности в том же вузе.

С апреля 2019 года по июнь этого года Сергеева руководила фирмой «Сервис Ревизор», предоставлявшей услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления для парикмахерских и салонов красоты.

Источник фото: личная страница Анны Сергеевой в соцсетях

В Министерстве соцполитики отметили, что Сергеева последние четыре года также занималась социализацией детей с физическими и ментальными нарушениями и поддерживала одиноких пенсионеров и детей-сирот. У себя в соцсетях Сергеева отметила, что работала в ТСН с 9 мая 2017 по 31 декабря 2018 года и на одном из британских телеканалов (с 1 февраля 2014-го по 31 декабря 2015 года), правда, должности не указала.

Ее появлению в ведомстве предшествовала работа советником министра социальной политики Украины на общественных началах. В таком качестве Сергеева трудилась с августа прошлого года, а уже 10 июня этого года ее назначили на пост заместителя министра соцполитики страны по вопросам европейской интеграции.

С 14 июня она уже приступила к своим новым обязанностям. Минсоцполитики в ответ на запрос агентства «Украинские новости» сообщило, что зарплата Сергеевой на этой должности составит 68 643 гривны в месяц (146 тысяч рублей), это в 2,5 раза больше, чем у президента страны Владимира Зеленского. Его оклад составляет 28 тысяч гривен (более 59 тысяч рублей).

Решили пристроить любовницу?

Местное издание Telegraf отметило, что назначение Сергеевой на пост замминистра вызвало шквал критики в обществе. Возмущение было связано с отсутствием какого-либо опыта у новой чиновницы. Такое решение многим показалось странным с учетом того, что Украина сейчас находится в крайне тяжелом положении.

«У нее первая и единственная работа — это директор ООО „Сервис Ревизор“. Эта компания создана в 2019 году и не представляла финансовые отчеты. Скорее всего, это фиктивная компания. Решили трудоустроить родственницу или любовницу?» — возмутился в соцсетях адвокат Клим Братковский.

Источник фото: личная страница Анны Сергеевой в соцсетях

Украинская журналистка Юлия Забелина при этом заявила, что устраивать травлю из-за привлекательной внешности нельзя. У нее в данном случае вопросы вызвало другое.

«Во-первых, [это вопросы] о прозрачном конкурсе на назначение замминистра, это же, извините, высокая государственная должность. Во-вторых, об опыте. Если человек (любой) претендует на должность замминистра, министра, то у него должны быть соответствующие навыки, опыт и успехи именно в этой сфере», — подчеркнула она.

По мнению Забелиной, для таких должностей обязательно нужно иметь опыт, успехи в этой сфере и жизненный бэкграунд.

Однако были и те, кого назначение Сергеевой даже порадовало. В частности, экс-депутат Рады Илья Кива, которого осенью 2019 года застукали за мастурбацией прямо в зале заседаний, заявил в своем Telegram, что полностью поддерживает ее появление в министерстве.

Источник фото: личная страница Анны Сергеевой в соцсетях

«Аня, 25 лет, консультант салона красоты — новый замминистра социальной политики Украины. Если честно, то я полностью поддерживаю, если все равно уже — ***, то пусть он будет хотя бы красивый!!!» — эмоционально написал он.

Скандалы с декольте

Сергеева не первая молодая чиновница, которая вызывает бурную реакцию в украинском обществе. Ранее громкий скандал вызвала помощница замминистра образования и науки Кристина Тишкун, которая появилась на встрече с мэром Львова Андреем Садовым в максимально откровенном платье с высоким разрезом до бедра и глубоким декольте, которое наполовину обнажило грудь.

«Это проститутку на Рождество Садовому заказали или она потом с ними в баню?», «Вы или крестик снимите, или трусы наденьте», — написали пользователи в соцсетях, обсуждая наряд девушки.

Садовому они предложили снять штаны «для гендерного равенства». После этого инцидента к Тишкун возникло более пристальное внимание и у многих возникли вопросы о соответствии девушки занимаемой должности.

Еще один яркий пример еще из 2016 года — протеже Арсена Авакова (бывший глава МВД) Анастасия Деева, которая стала замглавы МВД Украины по вопросам евроинтеграции в 24 года.

«До такой наглости как назначать своих любовниц замминистра еще никто из наших министров не доходил. Как-то ограничивались помощницами», — возмутилась тогда блогер Татьяна Монтян.

В июле 2015-м Михаил Саакашвили, который был на тот момент губернатором Одесской области, назначил на пост руководителя таможни свою 25-летнюю протеже Юлию Марушевскую. Правда, вскоре она оставила должность. В том же году главой пресс-службы Одесской милиции стала 28-летняя Анна Пенчева, которая пять лет до этого работала в модельном агентстве, а также снималась для мужского журнала Maxim.

Все эти девушки после скандальных назначений довольно быстро покидали свои посты. Сколько продержится в новой должности Сергеева, судить сложно. Время покажет.