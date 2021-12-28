«Или крестик снимите, или трусы наденьте». Украинскую чиновницу назвали эскортницей за откровенный наряд

Украинская чиновница Кристина Тишкун оказалась в центре скандала. Откровенный наряд, который 27-летняя помощница замминистра образования страны выбрала для деловой встречи, возмутил Сеть. Девушку назвали проституткой и эскортницей, а ее начальнику посоветовали впредь не выпускать Тишкун из номера.

Тишкун надела на встречу с мэром Львова Андреем Садовым черное облегающее вечернее платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Снимки она опубликовала в Instagram, после чего пользователи начали обсуждать откровенный наряд и яркий макияж чиновницы.

Декольте и соболиная шуба

Делегация во Львове, написал «Царьград», знакомилась с работой учебно-практических центров. Замминистра образования Украины Игорь Гарбарук вместе с Тишкун побывал и на форуме по энергоэффективности. В Сети писали, что помощница Гарбарука присутствовала на встречах в качестве директора стройкомпании.

Источник фото: Кристина Тишкун / Instagram

За приталенное платье, отсутствие бюстгальтера, шпильки и акцент на губах Тишкун как только не назвали. Пользователи гадали, заказали ли на Рождество Садовому проститутку, эскортница на снимках или нет, и есть ли на чиновнице нижнее белье.

«Главное, что у нее крестик на месте», — заметили особенно внимательные.

Источник фото: Кристина Тишкун / Instagram

Не в плюс девушке оказалась и ее соболиная шуба, написала «Страна.ua». Стоит этот предмет гардероба более 20 тысяч долларов. Сумма, указано в материале, сравнима со средней зарплатой украинских педагогов «за много лет».

Сама Кристина Тишкун сначала заявила, что каждый волен одеваться так, «как ему нравится, удобно, комфортно». Но потом закрыла страницу от посторонних.

Страсть к откровенности

Молодая чиновница живет в Киеве, уточнила «Страна.ua». Правовед с дипломом Львовского национального университета, она и раньше публиковала достаточно пикантные снимки.

«Одна девочка перестала обращать внимание на чужое мнение. Позже врачи нашли у нее первые жизненные успехи», — гласила подпись под одним из постов чиновницы.

После скандала замминистра Гарбарук разместил в Facebook стихотворение Редьярда Киплинга «Если». Возможно, этим он дал понять, что выстоит перед всеми критиками. Но потом передумал и удалил пост, так и не ответив на вопрос об обязанностях Тишкун в его аппарате.

Источник фото: Facebook

Тем временем СМИ отметили, что 27-летняя любительница ярких и откровенных образов является невестой замминистра. Этим якобы и объясняется ее появление на публике. Впрочем, это не помешало советам Гарбаруку оставить помощницу в отеле или следить за ее дресс-кодом.

«Надо было своей <…> спутнице объяснить, научить так сказать. Сходить с ней в шопинг как в фильме „Красотка“. Выбрать, так сказать, другой костюм. А иначе оставлять ее в номере гостиницы. Наедине с ее Instagram, удобными-комфортными каблуками и разрезами», — написал волонтер Леонид Маслов.

Специалист по этикету Анна Чаплыгина указала в Facebook, что Тишкун нарушила все правила делового этикета.

«Соболь, платье, декольте, разрез и сапоги с „каблами“ (простите, это не каблук)… Образ цельный и гармоничный. Для определенной роли в кино — идеальный. Но вряд ли уместен в компании заместителя министра образования», — подчеркнула она.