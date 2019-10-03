Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании
Жители челябинского поселка пожаловались на «рабство» у депутатаПодробнее
Как сообщило издание «Русская весна», депутат после телефонного разговора с Юлией «участницей конкурса одесского красоты», начал совершать характерные, не оставляющие двоякого толкования, движения рукой в области паха. Видео опубликовано в Youtube.
В комментариях украинцы увлеченно обсуждают причины его поведения. Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.
Но нашлись и те, кто расстроился.
«Больны люди!» — написали они. Их поддержали другие пользователи: «Извращенцев повыбирали».
Украинские СМИ считают, что вдохновила Киву на подобные действия Юлия Панкратова, модель, актриса и обладательница премии «Гордость и красота Украины».