Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании

В соцсети попало видео, на котором депутат Верховной рады IX созыва от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива был пойман в сессионном зале Верховной рады за непотребным занятием.

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Как сообщило издание «Русская весна», депутат после телефонного разговора с Юлией «участницей конкурса одесского красоты», начал совершать характерные, не оставляющие двоякого толкования, движения рукой в области паха. Видео опубликовано в Youtube.

В комментариях украинцы увлеченно обсуждают причины его поведения. Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.

Но нашлись и те, кто расстроился.

«Больны люди!» — написали они. Их поддержали другие пользователи: «Извращенцев повыбирали».

Украинские СМИ считают, что вдохновила Киву на подобные действия Юлия Панкратова, модель, актриса и обладательница премии «Гордость и красота Украины».