Заработать собой на старость. Как эскорт стал обычным бизнесом

В Сети закрыли крупнейший канал об эскорт-услугах. Кто-то считает, что потребителями таких услуг движут понты и прагматизм, а кто-то уверен, что девочки просто помогают людям решать интимные проблемы.

Telegram удалил канал «Рынок шкур», сообщил телеграм-канал Baza.

Блокировка произошла после жалобы девушки, фото, а также личные данные которой разместили в Сети. Адвокат пострадавшей обратился в Apple и Telegram, и в результате непродолжительной переписки канал «Рынок шкур» был заблокирован.

Эскорт-услуги стали обычным видом бизнеса вроде аренды. Богатые клиенты хотят блеснуть в обществе с красивыми и эффектными спутницами или спутниками и за определенную сумму получают эту возможность. Чем выше навыки красивых людей — знание иностранных языков, физическая форма, умение танцевать и петь, вести беседу, — тем выше цена.

Чаще всего это сочетается с секс-услугами, данная опция необязательна, но клиенты редко готовы платить только за «поговорить-посмотреть». Некоторые труженицы индустрии (чаще всего речь идет о женщинах) не стесняются признавать свою принадлежность к проституции, а некоторые яростно открещиваются от этой стороны своей жизни.

С точки зрения закона

Сами по себе эскорт-услуги до определенной грани — совершенно нормальный вид бизнеса с точки зрения законодательства, пояснил «360» юрист, руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов. Но другое дело, когда под видом эскорта занимаются проституцией, — это уже грубое нарушение законодательства.

«Услуга предполагает, что девушка сопровождает клиента на значительные мероприятия. Пока девушка не вступает в половую связь, это безнаказанно, вступает — совершает административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа. А вот за организацию притона и вовлечение в занятие проституцией, а также за распространение информации о секс-услугах, в том числе и в сети Интернет, — уже уголовная ответственность», — уточнил адвокат-международник Тимур Маршани в беседе с «360».

По его словам, на деле эскорт на 99,9% прикрывает интим-услуги: подавляющая часть эскортниц их оказывает. Таким образом себе на жизнь зарабатывают студентки, аспирантки и даже домохозяйки: они называют это «пошопиться» или «съездить в Дубай».

Эксперт также отметил, что заблокированный телеграм-канал был одним из интернет-ресурсов, на котором выкладывали проверенную информацию о дамах, согласных провести время и подарить свои интимные ласки состоятельным клиентам. А редкие неточные сведения, как правило, на этом интернет-ресурсе оперативно удаляли.

Тяжкий труд

О том, что карьера эскортницы и содержанки стала мечтой многих, говорить излишне. Причем соцсети стали отличной рекламной площадкой для таких специалистов. Но отнюдь не причиной — проституция, как было отмечено не раз, — болезнь социальная. То, что кто-то начинает оценивать себя как вещь и старается продать подороже, — упрек всему обществу, а не только продавцам и покупателям.

Это не всегда очевидно, но большинству работниц «индустрии красоты» приходится держать себя в ежовых рукавицах. Постоянные занятия фитнесом, жесткие диеты, регулярные визиты к косметологам, изучение популярных течений моды, бизнеса и политики, языков, чтение актуальных бестселлеров и еще масса неизбежных дел. Ведь стоит что-то пропустить — и богатые спонсоры легко переключатся на конкурентку, которая знает разницу между Моне и Мане.

Тем, кто снобистски раздувает щеки, просто стоит попробовать неделю пожить в таком темпе — без эскорт и интим-услуг, разумеется, — чтобы оценить, что стоит за красивой «картинкой», которая «зажигает» с олигархами на яхте. А то, что эти усилия стоят дороже труда дворника, так тут уже речь о классовом неравенстве в обществе, которое допустило такую систему ценностей.

Есть среди дам и те, кто просто зарабатывает, вкладывая гонорары в обеспеченную старость или, скорее, зрелость: недвижимость, драгоценности, ценные бумаги. А есть те, кто еще и мечтает со временем найти своего Ричарда Гира, развить отношения и перевести их в серьезное русло. Некоторым нужно просто войти в VIP-тусовку и приобрести бизнес-связи, найти инвесторов для воплощения своих идей, рассказал «360» психолог, коуч, консультант по личному брендингу и репутационным рискам Александр Кичаев.

Тот, кто за все это платит

Ладно, с поставщиками услуг все понятно — они выбрали такой путь заработка. А что с клиентами? Если в 90-е годы нувориши таким способом старались повысить свою значимость, показать «украшение стола», то сейчас все сводится к понтам и прагматизму, отметил психолог.

«Эскортницы стали элементом имиджа, который говорит, что у человека есть деньги и он может содержать красивую, хорошо одетую женщину. Кроме того, такие дамы могут быть полезны — они отвлекают партнеров. По договоренности с клиентом она может в нужный момент переговоров эффектно наклониться над столом, блеснуть декольте. Это известный инструмент манипулирования в бизнесе», — пояснил Александр Кичаев.

А еще это упрощение коммуникаций: не нужно ухаживать, тратить время и силы на выстраивание отношений. Как удаленка, которая минимизировала усилия и работодателя, и работников. Вот так же минимизируются и усилия по отношениям с противоположным полом. Такие упрощения сегодня стали трендом.

Доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский считает, что эскорт-дамы помогают состоятельным мужчинам, которые вынуждены постоянно разъезжать по командировкам, но не готовы брать с собой жену или заводить постоянную любовницу. То есть, грубо говоря, решают свои интимные проблемы на месте.

Есть среди клиентов и те, кто просто не получает от жены секс в том объеме, в котором ему нужно, или реализует за деньги свои особенные запросы, которые не готова удовлетворить жена. Ну и, разумеется, есть джентльмены, которые просто недовольны тем, как выглядит их законная супруга, и считают, что нужно ходить в общество с женщиной, которая подчеркивает их успешность. Такой вот декоративный аксессуар.

Программа передач

В последнее время тему эскорта все чаще поднимают в СМИ и телепространстве: статьи, ток-шоу, скандалы. Александр Кичаев выразил мнение, что это чаще всего выглядит как реклама тех, кто стоит за этим бизнесом. Сами девушки не очень заинтересованы в рекламе — если они умны и дальновидны, то отлично понимают репутационные риски и возможность зачеркнуть эту страницу.

А вот фотомодель Олеся Малибу в интервью «Дождю» высказала уверенность, что блокировка канала станет потерей для индустрии и людей, лишившихся стабильного дохода. Девушка считает, что многие эскортницы остались без раскрученного рынка продаж, на котором размещали информацию о себе и рекламу своих услуг, искали клиентов.

Но слова о смерти канала сильно преувеличены — в том же Telegram десятки клонов «Рынка шкур», причем с почти такими же или очень похожим названиями. Все открыто и абсолютно доступно, огромное количество снимков красивых и сексуальных девушек с личными данными.

Администраторы вежливо предупреждают, что «девушки, идущие в каталог, не подвергаются хейту и публикации в каналах общего доступа/просмотра». Травля — это не пустой звук, некоторые дамы получали заманчивые предложения удалить их данные за определенную сумму денег.

Бороться пытаются немногие. Да и смысла особого, увы, нет — можно удалить нежелательную информацию с одной площадки, но она отразится в десятках «зеркал», которые заботливо создали авторы особенного контента. Поэтому лучше изначально обходить стороной эти грабли с брильянтами на ручке. Или готовиться к популярности в определенных кругах заинтересованных граждан.