Рудова обвинила Малахова в сводничестве после передачи о «рынке шкур»

Среди сенсационных разоблачений, которые в этот раз удались Малахову, в контексте обсуждения эскортниц мелькнуло имя актрисы Натальи Рудовой. Той самой, что взлетела на пик популярности после главной роли в сериале «Татьянин день», где она мастерски вжилась в образ Татьяны Бариновой. Правда, доказать, что Рудова — эскортница ни у кого не удалось.

Зато самой Рудовой удалось другое. Она публично объявила, что отныне не подаст руки Малахову. Это значит, что для нее журналист теперь — враг.

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«Я говорю о передаче „Прямой эфир“ с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят», — заявила актриса в своем открытом письме к Малахову.

По словам актрисы, Малахов ранее ей звонил с непристойными предложениями. После того, как она стала популярной актрисой, журналист предложил ее познакомить с олигархом. Предложение было отвергнуто.

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«Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше», — отрезала актриса.

Малахов на письмо Рудовой не отреагировал. Во всяком случае, публично.