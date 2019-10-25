Малахов рассказал, сколько стоит ночь с известными моделями из Instagram

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Корреспонденты пообщались с известной в Instagram моделью Кирой Майер. Она живет, не считая денег. Девушка объяснила, что финансами ей помогает молодой человек. Правда, имя она не назвала.

«Мне помогает деньгами мой молодой человек, который оплачивает квартиры, поездки, машины. Но называть его имя мне нельзя», — заявила Майер.

Однако вскоре сотрудники шоу выяснили, что мужчин в ее жизни больше. Причем график встреч модели расписан на несколько месяцев вперед. Поэтому Майер якобы даже наняла агента, который занимается организацией ее встреч с олигархами за приличные суммы.

Анкета звезды Instagram висит на одном из сайтов VIP-знакомств. Агент модели требует полную предоплату. Майер якобы приходит в номер отеля в назначенный час и сразу говорит, что умеет все, рассказал корреспондент.

Предположительно, такую же жизнь ведет известная модель и начинающая певица Дарья Друзьяк. Она клялась, что зарабатывает только актерским мастерством и мечтает засветиться на телевидении. Но потом выяснилось, что у нее есть еще один источник заработка: за ночь с ней она просит 2,5 тысячи долларов.

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Сотрудники телеканала устроили для Друзьяк свидание на теплоходе с подставным бизнесменом и записали его на камеру. Когда восходящая певица выпила, она согласилась на предложение «состоятельного мужчины» слетать с ним за границу отдохнуть и озвучила цену за ночь — 100 тысяч за ночь.

Однако позднее в студии программы Друзьяк опровергла свои слова. Она заявила, что тогда на яхте просто шутила и даже не думала воплощать в жизнь сказанное.

На сайтах по предоставлению эскорт-услуг выложены анкеты известных актрис, певиц и телеведущих. Однако часто там появляются контакты тех, кто не поддерживает подобный образ жизни. Так, например, агенты актрисы Натальи Рудовой и модели Анастасиии Решетовой борются за их честь и репутацию с Telegram-каналом «Рынок шкур», который разоблачает популярных красавиц. Когда телефон Рудовой появился в Сети, ей постоянно звонили и предлагали съездить на пять дней на Мальдивы за почти восемь миллионов рублей. Агент актрисы объяснил, что звезда отказывается комментировать подобные заявления, потому что они только помогают набирать популярность. Поэтому Рудова выбрала тактику молчания.