Найден вероятный первоисточник китайского коронавируса. Людям он передался от змей

Генетический анализ нового коронавируса из Китая показал, кто мог стать источником заражения. Выяснилось, что из-за мутаций вируса у человека есть шанс заразиться им от змей.

Соответствующее исследование провели китайские ученые. Его результаты опубликовал журнал Journal of Medical Virology.

Известно, что китайский коронавирус относится к тому же семейству, что и вирусы атипичной пневмонии SARS-CoV и ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV. Они в свою очередь классифицируются как зоонозные вирусные заболевания: впервые ими заразились от животных, что стало возможным после ряда генетических мутаций вируса.

Специалисты установили первоначальные источники SARS-CoV и MERS-CoV — это летучие мыши. Промежуточным звеном между ними и человеком стали верблюды и гималайские циветы. Новый 2019-nCoV, показали анализы, представляет собой комбинацию найденного у летучих мышей коронавируса и другого, происхождение которого неизвестно.

К человеку коронавирус из Китая попал от змей, считают ученые. Вирусный белок в организме рептилий мутировал, обеспечив возможность заражения. Полученные результаты подтверждают и ранее сделанное предположение об источнике вируса. Он мог находиться среди продуктов на оптовом рынке в Ухане — в ленточном крайте и кобрах. Этих змей продавали в Ухане. В природе они часто охотятся на летучих мышей.

Чтобы подтвердить гипотезу, нужно взять образцы ДНК у животных с рынка и сравнить их с генетическим материалом диких змей и летучих мышей. Поскольку после вспышки заболевания торговые ряды в Ухане продезинфицировали и закрыли, отследить источник нового вируса пока сложно.

Новый тип коронавируса появился в Китае, вызвав вспышку пневмонии. Ей заболели уже 570 человек, врачам не удалось спасти 17 пациентов. Случаи заболевания фиксируют в США, Таиланде, Южной Корее и Японии. В России в зоне риска оказались Хабаровск и Приморский край. Ранее «360» собрал всю важную информацию о коронавирусе.