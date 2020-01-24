Появились фото с рынка, где мог зародиться коронавирус

Новый коронавирус мог передаться людям через змеиное мясо. Его и другие деликатесы продавали на рынке в китайском Ухане. В Сети появились фото, которые, предположительно, были сделаны именно там.

В меню одной из закусочных, например, представлен чуть ли не целый зоопарк. Продукты предлагали разные, все они видны на фото.

Полакомиться на рынке можно было разным, например летучими мышами. На этих животных часто охотятся ленточный крайт и кобра: змей продавали здесь же. Позже ученые назвали их вероятным источником коронавируса.

Несколько фотографий с рынка перед самым закрытием сделал житель Уханя, разместив потом кадры в социальной сети Weibo, уточнило издание 9GAG.

В объектив попали опоссумы, кроты, оцелоты и другие животные.

Уханьский рынок, считают медики, стал эпицентром заражения новым типом коронавируса. Вспышка произошла в конце декабря 2019 года. Уже заразились более 800 человек, 26 погибли.

В нескольких китайских городах введен особый режим реагирования. Закрылись парки, музеи, отменены массовые мероприятия. Ранее «360» собрал главное о новом вирусе 2019-nCoV.