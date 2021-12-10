Лондонский суд разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Американские власти обвиняют его в публикации сверхсекретных документов, полученных незаконным путем. За раскрытие гостайны Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. США гарантировали гуманное отношение к журналисту, но эксперты полагают, что обещания сдерживать никто не станет.

Решение об экстрадиции

В начале января власти США получили отказ в экстрадиции Ассанжа от Вестминстерского магистратского суда Лондона. На такое решение повлияло психическое состояние журналиста, так как медики диагностировали у него клиническую депрессию.

Постановление суда отменили 10 декабря во время заседания апелляционного суда Англии и Уэльса. Требования представителей США об экстрадиции журналиста были удовлетворены. Дело Ассанжа вернули в суд первой инстанции.

Сейчас осужденный находится в лондонской тюрьме Белмарш, в которую попал в 2019 году. Защита журналиста может обжаловать решение суда. Как заявил адвокат основателя WikiLeaks Аитор Мартинес, сторона Ассанжа воспользуется этим правом.

«Мы собираемся настаивать на том, что гарантии США недействительны, и подадим соответствующую апелляцию в Верховный суд. Кроме того, мы намерены использовать другие юридические механизмы, которые существуют в Соединенном Королевстве», — процитировал адвоката RT.

По словам Мартинеса, защита также обратится в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Он подчеркнул, что у Ассанжа серьезно ухудшилось состояние здоровья. Причем этот факт подтвердили врачи.

Источник фото: РИА «Новости»

«Все пришли к одному заключению: на протяжении уже более десятилетия Ассанж подвергается физическому и психологическому насилию. И поэтому его экстрадиция не должна проходить при таких условиях», — заявил адвокат.

Невеста журналиста Стелла Морис назвала решение суда опасной ошибкой. Она отметила, что нельзя отправлять человека в страну, где его хотели убить спецслужбы.

«Как может быть честным и правильным возможность экстрадировать Джулиана в страну, где планировалось его убийство», — сказала Морис.

В конце сентября сотрудники WikiLeaks обнародовали материалы расследования о подготовке плана ЦРУ по ликвидации Ассанжа. Спецоперацию хотели провести в Лондоне, а приказ о ее разработке отдал экс-госсекретарь США Майк Помпео.

Заключение на 175 лет

Власти США считают Ассанжа предателем, раскрывшим государственную тайну. За это ему грозит в Штатах 175 лет тюремного заключения. Против журналиста выдвинули сразу 18 уголовных обвинений, касающихся публикации сверхсекретных сведений, шпионажа и взлома правительственных серверов.

Общественность опасается, что в США примут против Ассанжа максимально жестокие меры. При этом американские власти гарантировали, что не будут прибегать к особым административным наказаниям.

Но эксперты не верят таким заявлениям. Как отметила международная организация Amnesty International, в своих гарантиях США полностью себя дискредитировали. Они подчеркнули, что американская сторона оставила за собой право отменить все свои обещания. Также авторы материала назвали решение суда пародией на справедливость.

Источник фото: РИА «Новости»

«Американцы многое обещали, однако Ассанжу в любом случае предстоит суд в США. И предсказать его решение крайне сложно», — привела газета «Известия» слова директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева.

Политолог добавил, что осужденного могут вернуть в Австралию, но даже там его не ждут положительные перспективы. С ним согласился американист Дмитрий Дробницкий, заявивший, что гарантии США ровным счетом ничего не стоят. Великобритания просила не казнить основателя WikiLeaks, но никто не может обещать, что этого не произойдет.

«Генпрокурора могут в любую минуту заменить — и на этом все закончится. К такого рода международным обязательствам даже союзники США всегда относились настороженно», — сказал эксперт.

В правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) экстрадицию Ассанжа сочли возможным вопросом жизни и смерти. Пока журналист остается под стражей в Лондоне, а его защита готовится в ближайшее время подать апелляцию.