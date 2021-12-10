Невеста Ассанжа назвала страшной ошибкой решение об экстрадиции

Высокий суд Лондона совершил опасную ошибку, разрешив экстрадицию в США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. С таким заявлением выступила невеста расследователя Стелла Морис.

Она напомнила, что нельзя отправлять человека в страну, спецслужбы которой планировали его убийство.

«Как может быть честным и правильным возможность экстрадировать Джулиана в страну, где планировалось его убийство», — заявила Морис в беседе с WikiLeaks.

Она отметила, что в ближайшее время адвокаты, представляющие интересы Ассанжа, подадут апелляцию для обжалования этого решения.

В конце сентября журналисты WikiLeaks опубликовали материалы расследования, в котором говорилось о подготовке ЦРУ плана по ликвидации Джулиана Ассанжа в Лондоне. В материалах говорилось, что приказ об убийстве расследователя отдал бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Международная организация Amnesty International отметила, что США полностью себя дискредитировали, когда гарантировали, что Ассанжу ничего не угрожает. Авторы заявления напомнили, что власти оставили за собой право отменить все данные обещания в отношении расследователя.

Высокий суд Лондона сегодня отменил прошлое решение об отказе в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Ранее первая инстанция отказала в выдаче расследователя, опасаясь за его психическое здоровье.

Власти США обвинили Ассанжа в публикации сверхсекретных документов, полученных незаконным путем. Кроме того, он проходил обвиняемым по уголовному делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании гражданки Швеции, чьем имя следователи не раскрыли. Несколько лет журналист скрывался в посольстве Эквадора, которое покинул в 2019 году. Сейчас Джулиан Ассанж находится под стражей в британской тюрьме.