Экс-участника «Дома-2» задержали за езду с восьмилетним сыном за рулем

Бывший участник шоу «Дом-2» Антон Гусев, посадивший своего восьмилетнего сына за руль, задержан полицией. Об этом говорится в сообщении Теlеgrаm-канала столичной Госавтоинспекции.

Сам Гусев называет себя блогером, сетевым предпринимателем и спортсменом. Сегодня в своем Instagram он опубликовал видео, как его сын сидит у него на коленях и частично управляет машиной Mercedes.

На записи слышно, как Гусев предлагает сыну сильнее жать на газ, затем перед пешеходным переходом, наоборот, говорит снизить скорость.

«Руль прямо держи, не виляй, плавно. Выравнивай машину. Газу больше давай», — руководит он.

Новоявленному «инструктору» по вождению вручили несколько административных протоколов о нарушении правил дорожного движения.

К слову, с начала года он уже успел получить 104 штрафа за нарушение ПДД на общую сумму более 84 тысяч рублей. Больше всего штрафов — за превышение скорости. Неоднократно он привлекался к санкциям за проезд на красный свет, игнорирование разметки, дорожных знаков и неправильные повороты. Помимо этого, Гусев несколько раз не уступал дорогу транспорту со спецсигналами.