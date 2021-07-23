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    23 июля 2021, 15:58

    Посадивший за руль ребенка бывший участник «Дома-2» более 100 раз нарушил ПДД

    Андрей Иванов

    Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев, который посадил своего малолетнего сына за руль, с начала года нахватал 104 штрафа за нарушение ПДД на общую сумму более 84 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Посадивший за руль ребенка бывший участник «Дома-2» более 100 раз нарушил ПДД

    Как пишет издание, больше всего Гусев любит превышать скорость. Однажды он ехал на 60 километров в час быстрее положенного. Его не раз штрафовали за проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований разметки и знаков и неправильные повороты. Несколько раз он не пропускал машины со спецсигналами.

    Ранее Антон Гусев выложил у себя в Stories видео, на котором его восьмилетний сын ведет Mercedes по городской дороге. Отец дает ему советы, где надо ускориться, а где притормозить. Он отметил, что «пацану уже пора» учиться водить машину.

    Этим роликом заинтересовалась столичная полиция. Правоохранители начали выяснять, как мальчик мог оказаться за рулем автомобиля.