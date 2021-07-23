Посадивший за руль ребенка бывший участник «Дома-2» более 100 раз нарушил ПДД

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев, который посадил своего малолетнего сына за руль, с начала года нахватал 104 штрафа за нарушение ПДД на общую сумму более 84 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Как пишет издание, больше всего Гусев любит превышать скорость. Однажды он ехал на 60 километров в час быстрее положенного. Его не раз штрафовали за проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований разметки и знаков и неправильные повороты. Несколько раз он не пропускал машины со спецсигналами.

Ранее Антон Гусев выложил у себя в Stories видео, на котором его восьмилетний сын ведет Mercedes по городской дороге. Отец дает ему советы, где надо ускориться, а где притормозить. Он отметил, что «пацану уже пора» учиться водить машину.

Этим роликом заинтересовалась столичная полиция. Правоохранители начали выяснять, как мальчик мог оказаться за рулем автомобиля.