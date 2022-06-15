Еда и многоточие. Скандал из-за нового названия McDonald’s даст приморскому фаст-фуду только пиар

Сеть общепита во Владивостоке «Еда — и точка» потребовала от бывшего McDonald’s сменить название. По мнению приморцев, «Вкусно — и точка» — прямая калька с их бренда. Юристы уверены, что название обновленных ресторанов законно: перед регистрацией проводят обязательную экспертизу. Так что «Еда — и точка» получит только пиар.

Спор о «точке»

От приемника McDonald’s в России «Вкусно — и точка» требуют сменить название. Представители сети общепита во Владивостоке «Еда — и точка» посчитали, что очевидное сходство в названиях может стать поводом для судебного разбирательства.

«У нас нет задачи заработать денег, мы за справедливость. Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. Цели заработать денег у нас нет. <…> Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», — процитировало РИА «Новости» руководителя приморской сети Сергея Понкратова.

Компания «Еда — и точка» работает под этой торговой маркой с 2018 года, товарный знак был зарегистрирован в 2020 году. McDonald’s ушел из России весной 2022 года. Предприниматель Александр Говор выкупил бизнес и открыл сеть ресторанов быстрого питания под названием «Вкусно — и точка».

Суда с экс-McDonald’s не будет

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал «360», что все бренды при регистрации проходят экспертизу. Если «Вкусно — и точка» был зарегистрирован, это означает, что пересечения с другими зарегистрированными торговыми марками нет.

«Когда происходит государственная регистрация, проводится специальная экспертиза на предмет возможных конфликтов с уже имеющимися зарегистрированными товарными знаками. Если торговая сеть из Владивостока уже два года как зарегистрирована, они работают, значит, экспертиза не увидела конфликта с брендом экс-McDonald’s», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что, поскольку товарный знак «Вкусно — и точка» зарегистрирован, на стороне компании уже стоит государство и нет смысла договариваться с приморской сетью быстрого питания. Скорее всего, для последних все закончится просто небольшим самопиаром, без суда.

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Плохой пиар для бизнеса лишний

Юрист Андрей Лухин в разговоре с «360» пояснил, что, если бы названия совпадали полностью, у приморской сети был бы шанс добиться от приемника McDonald’s смены названия. Ведь в российском законодательстве существует понятие авторского права.

Если торговый знак, торговая марка, бренд, какая-то полезная модель уже зарегистрированы, то без разрешения правообладателя другим людям использовать данное обозначение нельзя, уточнил юрист. Через суд можно добиться запрета использования объектов авторских прав и взыскать убытки, если они есть.

«Важный момент — насколько громко все это запускалось. Очевидно, что эта новая сеть является заменой McDonald’s, где все-таки работают тысячи людей. Они платят достаточно большие взносы как в налоговую, так, допустим, в Пенсионный фонд», — отметил Лухин.

По его словам, крупные компании нередко в таких случаях предлагают мировое соглашение: все-таки негативный пиар, особенно на стадии открытия, для любого бизнеса лишний.