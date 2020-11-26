Джонни Деппа в «Фантастических тварях» сменит Мадс Миккельсен

О том, что именно роль достанется Миккельсену СМИ сообщали еще несколько недель назад. По слухам, датчанин очень понравился режиссеру первых двух частей франшизы Дэвиду Йейтсу.

При этом злодеев Миккельсену играть не впервой. Он стал главным героем сериала «Ганнибал». В этом приквеле «Молчания ягнят» рассказывалось о знакомстве агента ФБР Уилла Грэма с психотерапевтом Ганнибалом Лектером.

Ранее сыгравший Грин-де-Вальда Джонни Депп покинул проект после нового витка скандала о домашнем насилии, в котором его обвинила бывшая супруга. Актер проиграл суд таблоиду The Sun из-за материала, в котором говорилось, что он избивал жену. Депп уже заявил, что намерен обжаловать это решение.

Несмотря на то, что актер не появится в фильме гонорар он все же получит. Он успел сняться в одной сцене третьей части «Фантастических тварей». По контракту студия обязана выплатить ему восьмизначную сумму.

Пока же съемки картины продолжились. Премьера запланирована на июль 2022 года.