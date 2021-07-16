ЮАР в огне протестов после ареста экс-президента. Джейкоб Зума правил годами, ненавидел геев и собирал жен

ЮАР охватили беспрецедентные беспорядки. Находящимся там россиянам уже рекомендовали запастись едой, водой и не покидать свои дома. Произошло это все после того, как посадили в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зуму. Он стал первым бывшим главой государства, приговоренным к тюремному заключению. Однако это не единственная интересная деталь в биографии политика. Зума запомнился как противник геев и многоженец, который не стесняется приверженности давним традициям зулусов.

Джейкобу Зуме 79 лет. В прошлом он возглавлял не только ЮАР, но и партию «Африканский национальный конгресс» (АНК) — крупнейшую в стране, правящую с 1994 года.

Ранее в этом году Зуме дали указание выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции, которая совершалась с 2009 по 2018 год, когда он был у власти. Это предписание Зума не выполнил. Когда его пришли арестовывать, возле дома бывшего президента собрались тысячи вооруженных сторонников. Тем не менее он сдался.

В чем обвиняют Джейкоба Зуму

Зуму обвиняли в растрате 16 миллионов долларов. Такую сумму он, по версии следствия, потратил на свою резиденцию. Более того, оппозиция собрала информацию о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия.

Зимой 2018 года известный скандалами политик досрочно ушел в отставку. При этом он не раз отрицал свою вину.

В конце мая Зума заявил в суде, что не признает себя виновным в коррупционной сделке по закупке оружия в 1990-х годах. Речь шла о сумме в размере пяти миллиардов долларов. По этому делу в декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.

В 2005 году Зуму вместе с почти всем его окружением обвиняли в серии изнасилований. Одним из главных обвинений стало подозрение в насилии над дочерью его ближайшего соратника по партии. Тогда экс-президента оправдали. Его сторонники организовывали митинги и демонстрации вокруг здания суда.

Также Зуму критиковали — и оппозиционеры, и сторонники — за попытки изъять земли и имущество у примерно 60 тысяч белых фермеров, проживающих в ЮАР. Такая политика в последние годы власти Зумы привела к жестоким убийствам. Погибли порядка полутора тысяч фермеров, многим пришлось спасаться эмиграцией.

Противник геев

Известен экс-глава ЮАР и своими резкими высказываниями в адрес гомосексуалистов. Он называл однополые браки позором для нации и Бога. При этом Зума говорил, что в молодости быстро отправил бы представителя нетрадиционной ориентации в нокаут. Позже Зума извинился за эти слова. Он даже подчеркнул, что уважает вклад гомосексуалов и лесбиянок в борьбу за свободу Южной Африки и в создание успешной страны.

Неоднозначно в обществе воспринимается и многоженство президента. У него восемь жен, пять из которых — официальные, а также 18 детей. Он первый глава ЮАР, который открыто заявил о своей приверженности традиционному для зулусов многоженству.

Протесты сторонников Зумы после его ареста переросли в массовые грабежи и мародерство. Погибли люди. В одной лишь провинции Квазулу-Натал в ходе беспорядков погибли 26 человек. Властям пришлось задействовать войска для урегулирования ситуации в стране.