Мародеры в ЮАР разграбили фуру с Coca-Cola. Видео

Толпа мародеров в Южно-Африканской Республике разграбила грузовик, который перевозил газированные напитки Coca-Cola. Очевидцами произошедшего стали туристы, которые сняли это на видео. Кадры появились в распоряжении «360».

Грузовик с газировкой атаковали на одной из улиц в провинции Мпумаланга. Мародеры опрокинули фуру и поживились напитками. На кадрах можно заметить, как африканцы спешат покинуть место, прихватив банки и бутылки Coca-Cola.

На место прибыла полиция ЮАР. Но задерживать никого не спешили.

Вокруг тут же скопилась толпа зевак, наблюдавших за происходящим.

Ранее в провинции Гуатенг в ЮАР прошли массовые беспорядки, вызванные заключением бывшего президента страны Джейкоба Зумы в тюрьму. В результате уличных бесчинств погибли 19 человек. В провинции Квазулу-Натал в ходе беспорядков погибли 26 человек. Властям пришлось задействовать войска, чтобы подавить протесты сторонников Зумы, которые переросли в массовые грабежи и мародерство.

Политолог Наталья Пискунова ранее рассказала «360», что может ждать экс-президента ЮАР, арестованного по делу о коррупции.