Два века несвободы. США могут придумать для Ассанжа невозможное наказание

Основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут экстрадировать в США, где ему грозит фактически пожизненное заключение. Прокурор может даже ужесточить наказание вплоть до смертной казни, если выяснится, что слитыми государственными секретами воспользовались террористы. При этом никто из публичных личностей на Западе не будет заступаться за журналиста, поскольку они ценят прежде всего свою безопасность.

Суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Там ему грозит до 175 лет тюрьмы. После этого дело предадут на рассмотрение главы МВД Прити Пател. Ранее Вестминстерский магистратский суд отказал в выдаче Ассанжа в США из-за депрессии и риска суицида в тюрьме.

Защита журналиста заявляла, что он не сможет выдержать оказываемого на него давления. Но позже Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил выдать журналиста. Его дело вернули в суд, который изначально рассматривал вопрос об экстрадиции.

Дело против Джулиана Ассанжа завели после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали самый большой объем секретных данных. В них содержалась информация о войнах в Афганистане и Ираке.

Ассанжа обвинили в незаконной публикации имен источников, которые снабжали информацией американских дипломатов по всему миру и силы США в Ираке и Афганистане. Основателя WikiLeaks также обвинили в сговоре с аналитиком АНБ Челси Мэннинг и помощи в получении доступа к секретным документам. Согласно обвинению, Ассанж хотел взломать зашифрованное значение пароля на компьютерах Министерства обороны США.

С 2012 года журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в 2019 году Ассанжа лишили права на политическое убежище. Его заключили под стражу в тюрьму в Великобритании.

Источник фото: РИА «Новости» / Жанна Манукян

В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет свободы, за исключением компьютерного взлома. За это преступление предусмотрено пять лет тюрьмы.

Наказание для Ассанжа

Наказание в виде 175 лет тюрьмы, по сути, означает пожизненное заключение. Однако прокурор даже его может ужесточить. Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила «360», что если прокурор посчитает, что выданные государственные секреты использовали террористы и кто-то из-за этого пострадал, например военные или агенты США, то он может потребовать смертной казни.

Это все будет зависеть от того, насколько прокуратура захочет потопить Ассанжа. Ему действительно грозит очень большой срок тюремного заключения, то есть это, по сути, пожизненное заключение. Приговорить к смертной казни они могут вполне, это все зависит от их фантазии и запроса сверху Мария Ярмуш.

По словам специалиста, Великобритания не могла не подчиниться требованию США об экстрадиции Ассанжа. Ярмуш уверена, что сейчас в западном мире нет ни одной страны, которая бы сделала не так, как диктуют США.

«Мы сейчас живем в такой действительности. Нарушая прямые запреты законодательства в Великобритании, суд выносит решение об экстрадиции, и сейчас руководитель МВД чисто формально поддержит это решение. Я уверена, что Ассанж будет экстрадирован даже не в ближайшие дни, а в ближайшие часы под наблюдением спецслужб США. За ним могли уже борт прислать», — рассказала Ярмуш.

Безопасность вместо поддержки

Сторонники журналиста собрались у суда в Лондоне и требовали его освобождения, среди них была жена и адвокат основателя WikiLeaks Стелла Моррис.

При этом никто из публичных персон на Западе не вступился за Джулиана Ассанжа. Однако они активно реагируют, если похожие события происходят в России. Мария Ярмуш объяснила, что сейчас звездам опасно высказывается против решения США. Если Штаты выбрали себе жертву и в чем-то ее обвиняют, то для западных медийных личностей безопасно держаться в стороне.

«Для западных звезд выгодно не замечать такие вещи, чтобы самим не попасть в черные списки. Так сейчас работает западная англосаксонская демократия. Если любой публичный человек выступит против США и против их решения, то, возможно, лишится не только карьеры, но и жизни. Следующее обвинение может быть против него», — рассказала Ярмуш.

Человек, выразивший публичную поддержку, станет токсичным и нерукопожатным в обществе. Специалист отметила, что сейчас на Западе те, кто хочет сделать карьеру, стараются не выступать с защитой Ассанжа, а обильно критиковать Россию и проводимую ей специальную военную операцию.