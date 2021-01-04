Решение суда Лондона по делу Ассанжа разочаровало США

В тексте заявления говорится, что представляющие интересы США юристы привели хорошие аргументы по каждому из пунктов. Но суд отклонил касающиеся политической мотивации, политического преступления, свободы слова и справедливого процесса.

«Мы продолжим добиваться экстрадиции Ассанжа в США», — говорится в сообщении.

Центральный уголовный суд Лондона отказал в запросе американских властей по экстрадиции Джулиана Ассанжа. Как пояснила судья Ванесса Барайтсер, она опасается, что власти США отправят журналистам в одиночную камеру, что приведет к ухудшению его психологического состояния.

Как напомнило издание «Политика сегодня», несколько врачей заявили о клинической депрессии и потере памяти у Ассанжа. Медики не исключили, что экстрадиция в США может закончиться суицидом журналиста.

После решения суда, по которому экстрадицию признали недопустимой, американские прокуроры пообещали подать апелляцию.

Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, где публиковалась секретная информация о работе американских спецслужб. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам. В случае суда ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в апреле 2019 года британская полиция задержала его по запросу США. За нарушение условий выхода под залог его отправили за решетку на 11 месяцев. В ближайшую среду, 6 января, суд рассмотрит новые условия освобождения Ассанжа из-под стражи.

По мнению профессора кафедры международного права МГИМО Дмитрия Лабина, шансов на удовлетворение апелляции американских прокуроров немного. Он пояснил, что в суде рассмотрят те же аргументы, которые обвинение представляло в уголовном суде.