Суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Ему грозит 175 лет тюрьмы

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут экстрадировать в США, где ему грозит длительное тюремное заключение. Ордер на выдачу преступника американским правоохранителям выписал Вестминстерский магистратский суд. Об этом СМИ сообщили официальные представители инстанции.

В Штатах Ассанжа осудили за раскрытие тайной информации. Основатель WikiLeaks опубликовал самый большой объем секретных данных за всю историю Америки. За это ему грозит 175 лет тюрьмы.

Выдача ордера — один из последних шагов перед экстрадицией. Из Вестминстерского магистратского суда дело Ассанжа переходит к главе английского МВД Прити Пател. Если она согласится на экстрадицию, у защиты подсудимого останется надежда только на апелляцию. Ее можно будет подать в Высокий суд Лондона.

Ранее Ассанж уже пытался оспорить свою экстрадицию в США. Апелляцию он подал в Верховный суд Англии. Но 15 марта стало известно об отказе.