Два солдата один за другим погибли на Урале. Что известно о смерти срочников

Два солдата, проходивших службу в воинской части в ЗАТО «Свободный» на Урале, погибли за два дня. Во вторник один из срочников был найден мертвым в лесу, о смерти второго стало известно в среду утром.

Официальные данные

О смерти первого погибшего срочника стало известно 28 сентября. Второго солдата нашли мертвым 29-го.

В ЦВО уточнили, что первый погибший солдат пытался залезть на опору ЛЭП и получил смертельный удар током.

Личное оружие солдата также было найдено в лесу. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливает комиссия.

Второй солдат, по предварительным данным, покончил с собой перед заступлением в наряд с табельным оружием. По факту смерти солдата идет проверка.

Что известно о погибших

Тетя срочника, который погиб в лесу 28 сентября, заявила, что он не мог пытаться сбежать из части. По ее словам, молодой человек никогда не бывал в лесу и не умел ориентироваться на такой местности.

По данным Е1.ru, молодой человек жил с мамой и отчимом, который работает заместителем главы Бердюжского района. Семья была благополучной. Его одноклассники организовали сбор средств для похорон. Никто из них не знает, как обстояли дела у погибшего после призыва в армию.

Второй погибший солдат, по информации Ura.ru, был призван в эту воинскую часть из Пензенской области в июле. Ему было 19 лет, он работал поваром.

По данным Теlеgrаm-канала Ваzа, воинская часть, где погибли солдаты, относится к ракетным войскам стратегического назначения. Накануне там стартовали плановые командно-штабные учения с Тагильским ракетным соединением. В маневрах участвуют более трех тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц техники.

В Комитете солдатских матерей заявили, что эта воинская часть была на хорошем счету, раньше на нее не жаловались ни призывники, ни их родители.