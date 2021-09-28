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    28 сентября 2021, 17:01

    Тетя пропавшего на Урале солдата объяснила, как он мог потеряться

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Пропавший во время учений на Урале солдат мог заблудиться в лесу, так как он никогда не жил в такой местности. Таким предположением с «360» поделилась его тетя Наталья Владимировна.

    Тетя пропавшего на Урале солдата объяснила, как он мог потеряться

    «Если человек, допустим, никогда не жил возле лесов. Никогда не ходил ни на охоту, ни на рыбалку. Человек не был в лесу. У них там, где он проживал, роща березовая, а здесь, как я понимаю, тайга», — поделилась собеседница.

    Наталья Владимировна добавила, что все братья пропавшего солдата служили в армии, поэтому для него это не было проблемой. Она уверила, что он не пытался косить от воинской службы, воспитывался в нормальной семье.

    «Я сильно сомневаюсь, что они (родители солдата — прим. ред.) думают, что он сбежал, зная своего ребенка», — уточнила женщина.

    Ранее в Центральном военном округе сообщили, что на Урале в лесу пропал солдат с оружием, но без патронов. Молодой человек исчез, когда отклонился от маршрута во время патрулирования.