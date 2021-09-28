Тетя пропавшего на Урале солдата объяснила, как он мог потеряться

Пропавший во время учений на Урале солдат мог заблудиться в лесу, так как он никогда не жил в такой местности. Таким предположением с «360» поделилась его тетя Наталья Владимировна.

«Если человек, допустим, никогда не жил возле лесов. Никогда не ходил ни на охоту, ни на рыбалку. Человек не был в лесу. У них там, где он проживал, роща березовая, а здесь, как я понимаю, тайга», — поделилась собеседница.

Наталья Владимировна добавила, что все братья пропавшего солдата служили в армии, поэтому для него это не было проблемой. Она уверила, что он не пытался косить от воинской службы, воспитывался в нормальной семье.

«Я сильно сомневаюсь, что они (родители солдата — прим. ред.) думают, что он сбежал, зная своего ребенка», — уточнила женщина.

Ранее в Центральном военном округе сообщили, что на Урале в лесу пропал солдат с оружием, но без патронов. Молодой человек исчез, когда отклонился от маршрута во время патрулирования.