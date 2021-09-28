Заблудившийся на Урале солдат получил удар током и умер

Заблудившегося на Урале солдата нашли мертвым. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что потерявшийся пытался залезть на опору ЛЭП и получил удар током.

«Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током», — отметили в ЦВО.

В Центральном военном округе уточнили, что военнослужащий попытался забраться на опору линии электропередачи, чтобы осмотреться, и получил удар электрическим током.

Ранее источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что силовики нашли автомат, штык-нож и личные вещи погибшего солдата около части. Тетя погибшего солдата в разговоре с «360» исключила, что он мог сбежать. Она предположила, что парень просто заблудился, так как в лесу никогда не бывал и не умел ориентироваться на такой местности.