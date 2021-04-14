Духовные лидеры мировых религий одобрили вакцины от ковида. Но среди их последователей есть «иноверцы»

Религиозные лидеры разных стран прививаются от коронавируса. Так, патриарх Кирилл, папа римский и папа на покое Бенедикт XVI уже вакцинировались. Однако есть и те, кто рекомендовал верующим отказаться от прививки из-за «этического аспекта».

«Либо мы спасаемся вместе, либо не спасется никто»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в марте привился одной из российских вакцин от коронавируса. Об этом РИА «Новости» сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после очного заседания Синода РПЦ под председательством патриарха.

«Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», — заявил Легойда.

Так он ответил на вопрос, означает ли очный формат заседания — впервые за долгие месяцы, — что патриарх привился и может принимать участие в публичных мероприятиях.

Ранее от коронавируса привились 84-летний папа римский Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI. Об этом сообщил информационный портал Vatican News со ссылкой на директора службы печати Святого престола Маттео Бруни.

При этом папа римский Франциск в одном из интервью местному каналу заявил, что считает вакцинацию неким долгом с этической точки зрения. Он уверен, что сделать прививку должны все.

«Это не факультативно, речь идет об этическом действии. На карту поставлено твое здоровье, жизнь, но также и жизнь других людей. Это необходимо сделать. Если врачи представляют это как нечто приемлемое и лишенное особых рисков, почему бы этого не принять? Здесь имеет место самоубийственный негационизм, которого я не в состоянии объяснить», — пояснил он.

Папа римский Франциск уверен, что настала пора подумать «о нас», а не «о себе»: «Либо мы спасаемся вместе, либо не спасется никто». Более того, власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против коронавируса без медицинских показаний может привести к увольнению.

Противники вакцинации

Тем не менее находятся среди духовенства те, кто пытается отговорить верующих от вакцинации. В США католические епископы выступают против препарата Johnson & Johnson. Дело в том, что его создали с использованием клеток абортированных эмбрионов. Это якобы «вызывает дополнительную обеспокоенность из-за этического аспекта».

Также Конференция епископов, которая является коллегиальным органом управления Римско-католической церкви в США, заявила, что сомнения есть также по поводу продуктов Pfizer и Moderna. Для их разработки тоже применяли «клеточную линию, полученную путем аборта». Правда, в их случае ее не применяли при производстве.

При этом Конгрегация доктрины веры, занимающаяся вопросами ортодоксальности и чистоты вероучения Римско-католической церкви, еще до пандемии отметила, что применение таких препаратов не считается для католиков нарушением.

Тем временем в Израиле ортодоксальные евреи часто отказываются лечиться, считая болезнь некой карой. Некоторые раввины продвигают такие идеи среди верующих. При этом в ортодоксальных иудейских общинах коронавирус выявляют в два раза чаще, чем среди остальных израильтян. Однако стоит отметить, что их количество не так велико. Подобные сообщества составляют 12,6% от всего населения государства.

Тем временем в Индии совет улемов (знатоков ислама — прим. ред.) при академии в Мумбаи призвал власти страны не приобретать вакцины от коронавируса из-за содержащегося в них свиного желатина. Это поставило под угрозу поставки препарата из Китая.

Среди противников вакцин оказался и экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий. Он уверен, что с помощью препаратов людям вживляют чипы, о чем активно рассказывал верующим.

Летом прошлого года РПЦ лишила Сергия сана схиигумена, а осенью отлучила от церкви. А в декабре 2020 года его задержали по обвинениям в самоуправстве, склонении к суициду и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.