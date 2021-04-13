Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса прошел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Собеседник агентства подчеркнул, что предстоятель Русской православной церкви привит еще в марте и чувствует себя хорошо.

На вопрос, какую именно вакцину использовали для прививки патриарха, Легойда ответил: «Одну из трех отечественных».

Отдельно он отметил, что вакцинацию от коронавируса также прошли много священнослужителей.

В марте в России были доступны две отечественные вакцины от коронавируса. Разработанная в Центре имени Гамалеи «Спутник V», в основе которой лежат два типа человеческого аденовируса, которые доставляют в организм пациента генетическую информацию S-белка коронавируса.

Второй препарат — это «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор. В нем содержится искусственный белок возбудителя, закрепленный специальным веществом — адъювантом.