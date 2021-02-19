Экс-схиигумен Сергий не скучает в СИЗО. Он признался в очередном преступлении и отправил оппоненту гроб

Экс-схиигумен Сергий выступил с очередным скандальным заявлением. На этот раз он рассказал, что давал многомиллионную взятку епархии, чтобы его монастырь мог не платить налоги. А высшие церковные чины якобы предлагали ему свободу в обмен на признание власти патриарха Кирилла и отказ от собственных убеждений.

Слово со скамьи подсудимых

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) заявил о том, что давал огромную взятку — в несколько миллионов долларов, — чтобы ему позволили не оформлять на обитель ИНН. Обосновывал он это тем, что брать деньги с монастырей, «где находятся дети, инвалиды и раковые больные» — грех.

«Сегодня ИНН, завтра карточка, послезавтра печать Антихриста. Дело, воля каждого, брать или не брать ИНН. Чтобы не было реквизитов на монастырях, мне пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы не нарушать благословения моего духовного отца старца Кирилла», — передает Ura.ru слова Сергия.

В епархии заявили, что слова экс-священника о передаче миллионов долларов митрополиту Екатеринбургскому «голословны и недоказуемы». Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский пояснил «360», что многие люди не хотят принимать цифровизацию.

«Распространено такое мнение, что ИНН и вся цифровизация — это печать Антихриста. Поэтому ее не хотели принимать многие религиозно настроенные люди. Но, что интересно, и люди не очень религиозно настроенные, образованные тоже не хотели принимать ИНН. Люди боятся, что это некое порабощение, включение в гигантскую машину и все прочее», — рассказал адвокат.

В качестве примера он привел вышки 5G, против которых сейчас также активно выступают некоторые люди. А те, кто отказался от ИНН, даже создали целое движение. При этом, если монастырь выступает в гражданском обороте как юридическое лицо, то он должен иметь ИНН.

«Не склонен верить»

Говоря о заявлении экс-схиигумена, Аграновский отметил, что такое признание является странным.

«Я не склонен верить в эту историю, но если она передана через его адвокатов, наверное, они знают, что делают. Все это странно. Откуда такие [деньги]. Я понимаю, что церковь совершенно не бедная организация, но вокруг одного монастыря были суммы в миллионы долларов, которые спокойно настоятель может вывести из оборота, что-то мне не верится», — заявил адвокат.

По словам Аграновского, любое негативное и вызывающее поведение всегда отрицательно отражается на уголовном деле. Но пока не известно, что в конечном итоге предъявят Сергию. Кроме того, в деле могут быть определенные детали.

«Комментировать дело, мало о нем зная, конечно, сложно. Там могут быть обстоятельства, которые ставят все с ног на голову, а нам о них не известно», — заключил адвокат.

Источник фото: РИА «Новости»

Последний подарок

Ранее Сергий просил своего адвоката передать гроб, в котором экс-священник спал в келье своего монастыря, его главному противнику митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, который раньше возглавлял Екатеринбургскую епархию. Такое решение он принял после новостей о том, что Среднеуральский монастырь все же переходит под юрисдикцию РПЦ.

«Коль скоро вы меня выселили из храма, коль скоро вы меня отлучили от церкви, то я прошу передать мой гроб митрополиту Кириллу. Отпевать меня нельзя, я нахожусь в тюрьме, зачем мне этот гроб нужен?», — передал слова Сергия защитник Павел Бабиков.

Больше того, по словам второго адвоката экс-схиигумена Светланы Герасимовой, вместе с гробом он просил передать Кириллу и пожелание: «Не копай яму ближнему своему — сам в нее попадешь. Помнящий о смерти вовек не согрешит».

Конфликт у митрополита Кирилла и экс-схиигумена завязался не так давно. До того, как вокруг отца Сергия разгорелся скандал из-за так называемого захвата монастыря и обвинения в нескольких уголовных преступлениях, церковнослужители были дружны. Но Кирилл не поддержал позицию коллеги: он отказался оправдывать провокационные ролики Сергия и заявил, что если человек называет себя православным, то он должен соблюдать определенные законы и правила, в противном случае должен уйти из церкви.

Митрополит отмечал, что очень уважает и любит экс-схиигумена, но на этот раз «мужика занесло». В разговоре с журналистами он также отметил, что «святые все на небе, а мы все грешники». Вероятно, в ответ на это экс-схиигумен и послал бывшему товарищу «напоминание». В епархии эту ситуацию комментировать не стали.

Голодовка и вразумление

Еще раньше бывший схиигумен грозился уморить себя голодом, если его не отпустят хотя бы под домашний арест. Экс-священник делал ставку на то, что никакой общественной опасности он не представляет, однако суд ему в этом отказал.

Причем отказался тогда Сергий не только от еды, но и от воды. Врачи предупреждали его об опасности подобных экспериментов — тем более в пожилом возрасте. Сухую голодовку отец Сергий держал порядка 10 дней, после этого ему пришлось вызывать скорую в СИЗО.

Бывшего священнослужителя предупреждали, что в случае угрозы его жизни, кормить начнут принудительно. Но до этого не дошло, его адвокат заявила, что голодовки не было, а был только пост, добавив, что Сергий начал пить воду.

Второй защитник экс-схиигумена поправил коллегу: Сергий отказался от сухой голодовки с благословения своего духовного наставника с Афона старца Гавриила Карейского.