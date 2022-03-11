Дорога открыта. Как освобождение Волновахи изменит спецоперацию

Войска ДНР освободили Волноваху. Это подтвердили в Минобороны России. Город важен со стратегической точки зрения для дальнейшего хода российской спецоперации. Он открывает дорогу на Мариуполь и другие точки на южном и западном направлении.

Защитить тылы

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков утром 11 марта заявил, что войска ДНР взяли под контроль Волноваху, находящуюся в 60 километрах на юго-западе от Донецка. Секретарь ЦК Объединенных коммунистических партий, представитель МИД ДНР в 2014 году Дарья Митина объяснила «360», что Волноваха — узловой пункт донецкого театра военных действий.

«Именно там сосредоточена основная мощь ВСУ. Мы знаем, что в течение восьми лет накапливалась там и живая сила, и все виды вооружений. Ударная группировка ВСУ — это именно донецкий фронт. И от его судьбы зависит исход военной операции в значительной степени», — сказала она.

Военный журналист Алексей Борзенко добавил, что Волноваха — крупный город, его освобождение гарантирует российским и донецким войскам спокойные тылы в дальнейшем.

«Волноваха имеет значение, потому что тылы должны быть крепкими. Почему мы сейчас не идем на Киев, казалось бы? Потому что сначала надо разобраться с группировкой, которая сконцентрирована у границы ДНР. Это те самые войска, которые должны были наступать на Донецк через несколько дней. Сейчас все идет вокруг этой группировки», — подчеркнул он.

Именно в районе Волновахи, по словам Борзенко, было сосредоточено более половины украинской армии — порядка 120 тысяч военных, среди которых были лучшие части с самой современной техникой.

«За все время операции мы уничтожили тысячу танков из двух, которые были. Мы методично уничтожаем все заводы, где они могут восстановить поврежденные машины. Это очень важно, это значит, что мы готовимся покончить с этой группировкой. Она режется на куски, эти куски уничтожаются», — заключил эксперт.

Перевалочный пункт

По словам пресс-секретаря военного командования ДНР Эдуарда Басурина, освобождение Волновахи — маленькая победа, которая поможет взять Мариуполь. Политолог и журналист Юрий Светов подтвердил, что именно Волноваха открывает доступ к Мариуполю, а соответственно, к побережью.

«Это вопрос соединения с Приднестровьем — это ключевые пункты», — заключил он.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркнул, что еще в конфликте 2014 года Волноваха была важным пунктом украинской обороны.

С этим согласен и главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык. С этого города, по его мнению, для российских и донецких войск открывается дорога на запад. А освобождение Мариуполя от националистов позволит идти и дальше.

«Освободится необходимое количество войск, прежде всего пехоты, которая может быть использована для действий против Краматорска и Славянска. Далее будут вопросы по поводу Запорожья и Днепропетровска. Это стратегические задачи, которые решаются после освобождения Волновахи от националистов», — заключил он.