Басурин объяснил важность освобождения Волновахи

Освобождение Волновахи — это маленькая победа, которая поможет установлению контроля над Мариуполем. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Взяли опорный пункт украинских военных, который находился между Донецком и Мариуполем, сопротивление было серьезное. Но это маленькая победа, которая приведет к большой победе взятия Мариуполя», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, военные ДНР контролируют уже более 80 населенных пунктов. Также он отметил, что гуманитарным коридором в Мариуполе за минувшие сутки смогли воспользоваться 69 человек, из них 17 детей.

Минобороны России 11 марта заявило, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваху, также под контроль военных ДНР перешли населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.

Представитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что подразделения Народной милиции ДНР продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе — общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.