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    11 марта 2022, 08:55

    Войска ДНР освободили Волноваху

    Минобороны РФ сообщило об освобождении НМ ДНР Волновахи

    Анастасия Ектова

    Военнослужащим НМ ДНР удалось освободить Волноваху. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

    Войска ДНР освободили Волноваху

    НМ ДНР, согласно последним данным, продолжила продвижение на мариупольском направлении. В частности, Народной милиции удалось освободить Волноваху, а также взять под контроль ряд населенных пунктов. Среди них — Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, добавили в Минобороны.

    «Продвижение в глубину составило до шести километров», — сказано в сообщении.

    Кроме того, подразделения НМ ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.

    Согласно данным, которые предоставили в Минобороны, подразделения российских Вооруженных сил, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение на этом направлении составило порядка 17 километров.