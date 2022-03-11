Войска ДНР освободили Волноваху

Военнослужащим НМ ДНР удалось освободить Волноваху. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

НМ ДНР, согласно последним данным, продолжила продвижение на мариупольском направлении. В частности, Народной милиции удалось освободить Волноваху, а также взять под контроль ряд населенных пунктов. Среди них — Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, добавили в Минобороны.

«Продвижение в глубину составило до шести километров», — сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения НМ ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.

Согласно данным, которые предоставили в Минобороны, подразделения российских Вооруженных сил, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение на этом направлении составило порядка 17 километров.