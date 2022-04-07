На Украине нашли следы присутствия европейских наемников. Но Донбасс оказался им не по зубам

Российские военкоры сообщают, что на оставленных ВСУ и нацбатами территориях обнаруживаются элементы обмундирования европейских военных, а не только иностранное вооружение. Официально ни одна страна не отправляла своих солдат на Украину. А наемники уже бежали из зоны конфликта, потому что ожидали совершенно другой уровень сопротивления.

Иностранные военные

Еще 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что собирает «международный легион добровольцев». По данным издания Vice, в первые же дни к нему начали присоединяться грузинские военные, а также солдаты из стран Западной Европы и США.

Также в Сети публиковали кадры с военными Великобритании, которые приезжали на Украину, чтобы воевать на стороне киевского режима. Одно из таких видео появилось в Теlеgrаm-канале военкора «России 24» Евгения Поддубного.

Также в Сети распространялись фотографии с бразильскими военными и наемниками из США, которые открыто заявляли, что собираются сражаться на стороне украинских националистов.

Журналист Герман Владимиров в Telegram-канале «Мы там есть» заявил, что на Украине в составе запрещенного в России нацбатальона «Азов»* воюют и солдаты из Греции. В подтверждение он выложил фотографию, где военнослужащие держат украинский и греческий флаги, при этом лица у всех замазаны.

Владимиров также писал, что на «Азовстали» в Мариуполе якобы «застряли офицеры НАТО из Франции, ФРГ, Британии и „нейтральной“ Швеции», которые теперь просят российские войска организовать для них специальных зеленый коридор.

Французский легион

Кроме того, американские военные сами публиковали видео, снятые под Киевом. На записях они хвалились тем, что приехали воевать с русскими, и позировали на фоне разбитого танка со словами «Добро пожаловать в Америку». Автор ролика подчеркнул, что командир их отделения носит шеврон с американским флагом.

Военный корреспондент и автор проекта WarGonzo Семен Пегов, находящийся в зоне военных действий на Украине, рассказал в Telegram-канале, что в Мариуполе нашли следы присутствия европейских солдат — зеленые береты «Французского иностранного легиона».

Первый головной убор обнаружили 4 апреля — вместе с кокардой, предположительно, с личным номером солдата. Причем элемент экипировки оказался в бывшей воинской части запрещенного на территории России нацбатальона «Азов»* на территории аэропорта Мариуполя.

«Присутствие иностранных военных в рядах неонацистов — не какой-то частный случай, а вполне себе системное явление. Доказать это будет в ближайшее время легко», — написал Пегов, выложив видео с еще одним беретом, найденным в той же военной части.

Telegram-канал Mash сообщил, что берет с кокардой и личным номером действительно принадлежит французскому солдату — из 13-й полубригады иностранного легиона, мотопехотных войск. По данным издания, бойцы этого подразделения участвовали во французских военных операциях на территории Африки и Ближнего Востока.

Закономерное появление

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов уверен: появление свидетельств того, что на стороне Украины воюют французские солдаты, ожидаемо и закономерно.

«Нужно понимать, что Франция — один из главных зачинщиков и бенефициаров этого военного конфликта на Украине. Без их участия не было бы ни первого, ни второго Майдана», — сказал он.

Как отметил Орлов, широко известен факт того, что многие украинцы проходят службу во «французском легионе». После начала российской спецоперации бойцов этого формирования отправили на Украину. Аналогичным образом могли поступить и с бывшими военнослужащими «Французского легиона».

Я абсолютно уверен, что в рядах националистических батальонов есть и американские, и европейские кадровые военные. Конечно, они там наверняка находятся в статусе каких-нибудь советников или инструкторов. Но нужно понимать, что они тоже принимают участие в боевых действиях Владимир Орлов.

Большая часть иностранных военных, по словам Орлова, прибывала на Украину через Польшу. Такие переброски, по его словам, начались еще в первые недели конфликта.

«Вся эта логистика осуществлялась через Польшу, поступала соответствующая информация, что в первые две недели привозили военнослужащих „Французского легиона“ на территорию Украины», — объяснил Орлов.

Действительно, издание BuzzFeed News сообщало, что ветераны западных спецподразделений США, Великобритании и Германии приезжают на Украину в качестве военных через Польшу.

Бегство на родину

Однако огромное количество иностранных наемников уже бежало из Украины. Подтверждение этому нашлось в рассказе бразильского контрактного служащего, который покинул зону конфликта.

«[Здесь] спецназ со всего мира, из Франции, со всей Европы, из Южной Кореи, Чили, Америки, Канады. Ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира. А потом очень просто: все, что я знаю, это то, что они все мертвы», — говорил он.

Аналогичные ролики записывали и наемники из других стран, бежавшие из зоны военных действий. Например, французский солдат рассказывал, что на их базе были также и американские военнослужащие, но российская армия нанесла ракетный удар по расположению, так что больше принимать участие в вооруженном конфликте конкретный выживший наемник не захотел.

Владимир Орлов объяснил, что даже элитные иностранные наемники, прошедшие Сирию, Ирак, Афганистан и другие горячие точки, привыкли воевать «против аборигенов», а на Украине столкнулись с регулярной российской армией, которая действует тактически и применяет самую современную военную технику.

Такого развития событий, по мнению Орлова, иностранные наемники не ожидали, поэтому спешно покидают территорию Украины.

* «Азов» — запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация.