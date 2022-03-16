Нет белых простыней, только реальность и русская армия. Как элитные иностранные наемники бегут с Украины

Элитные наемники бегут с территории Украины после удара российских сил по полигону под Львовом. Прошедшие Ирак и Афганистан спецназовцы оказались не готовы к столкновению с военными РФ. Ведь наемники привыкли действовать в комфортных условиях. Здесь же пришлось распрощаться с белыми простынями и познакомиться с холодными окопами и снегом.

Наемники бегут с Украины после удара РФ

После успешного удара российскими силами по Яворовскому полигону подо Львовом, где уничтожили порядка 180 наемников и крупную партию вооружений, многие воюющие на территории Украины иностранцы решили вернуться домой. Так, наемник из Бразилии очень эмоционально объяснил причины своего поспешного ухода. Ролик опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Я не знаю, что сказать. Спецназ со всего мира — из Франции, со всей Европы, из Южной Кореи, Чили, Америки, Канады… Ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира. Все, что я знаю, это то, что они все мертвы. Они все уничтожены. Вы просто не можете понять одного, как самолет стреляет по вам ракетами. Вы не можете понять», — заявил молодой человек.

Свое обращение он записывал из машины — уже по дороге в Польшу. И это не единичный случай бегства. После удара по Яворовскому полигону появилось видео и от французского наемника. Его опубликовал опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Вот, базу только что уничтожили, мы уходим. Среди погибших есть мои друзья, так что уходим отсюда. <…> Мне нужно собраться. Нас были десятки, остались только мы. Были сотни военных на этой базе, американцы. 100% кто-то продал информацию о нашей базе», — отметил француз.

При этом речь о военной элите всего мира, спецназе — подготовленных военных, многие из которых уже прошли Ирак и Афганистан. Так, Джейк Прайдей, пишет The Economist, провел шесть лет в британской армии в Эстонии, Кении и, совсем недавно, в Иракском Курдистане. Он был уверен, что готов к Украине.

Парень взял отпуск и заявил невесте, что отправляется воевать. Более того, сам Прайден изначально удивился наивности многих парней, которые сравнивали Украину с Ираком.

«Вы сражаетесь с настоящей страной, с настоящей армией, с силами специального назначения, тяжелым вооружением и превосходными тактическими возможностями», — отметил Прайден.

Однако неприятности начались еще на моменте подписания договора с украинской стороной. Заработная плата оказалась меньше (порядка 230 долларов), тем временем наемники обязывались не покидать страну в связи с военным положением.

«Люди могут потерять работу или даже свои дома, если они не будут выплачивать арендную плату или ипотечные платежи. 7000 гривен в месяц — это неприемлемо. <…> Они продают тебе мечту, что ты можешь помочь украинскому народу, но потом они бросают тебя в самое худшее место, какое только возможно в зоне боевых действий», — заявил парень.

Также Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» выложил снимок, на котором четверо выживших бразильских наемника готовятся лететь домой. В этом время британские власти изучают данные о смерти трех своих граждан, уничтоженных ракетным ударом ВС России. И пока украинская сторона говорит о сравнительно небольших потерях, британское интернет-издание The Independent публикует данные о том, что их может быть гораздо больше.

Украина — это не Ирак или Афганистан

Операция этого так называемого интернационального контингента началась с ликвидации элиты, спецназа. Удар по полигону подо Львовом — показательное уничтожение наемников. И это прекрасная работа российской разведки. Уничтожили и наемников, и склады с вооружением, которое для них пришло. Об этом «360» рассказал военный журналист Алексей Борзенко.

«Наемники бегут, потому что в воздухе — полное превосходство наших сил. Во-вторых, они столкнулись с реалиями ситуации на Украине. Это не Африка, где можно бегать по джунглям. Открытые пространства, еще нет зелени. Скрыться от самолета, например, не так просто. Они должны все время прижиматься к каким-то строениям, к каким-то зданиям», — пояснил журналист.

По его словам, сам факт уничтожения такой массы наемников показал, что Россия может их перебить всех. Они столкнулись с тем, чего не ожидали. Более того, иностранцы привыкли к комфорту.

«Бары, девочки, нормальная постель. А здесь ничего нет, здесь надо жить в окопах, причем в холодное время, там же снег идет. Они столкнулись с реальностью. Нет ни чистой воды, ни белых простыней. Они в таких условиях не умеют воевать», — подчеркнул Борзенко.

Схожую точку зрения выразил и военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что зарубежные наемники еще нигде не несли такие потери, как на Украине от российских военных.

«Их там (в Ираке, в Афганистане — прим. ред.) не так прикладывали, как русские. Там у них было сафари… Как пижоны приезжают слонов пострелять. Здесь они думали так же: зайдут, постреляют, получат свое бабло и уйдут. А здесь им сразу отбили охоту, поэтому они сразу, задрав штаны, побежали. <…> Их нигде еще не прикладывали в таком количестве», — отметил Баранец.

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, шпион, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов добавил, что для американцев Ирак и Афганистан были территориями, ресурсами. Там шла борьба за рынки сбыта и источники сырья. Речь шла о захвате скважин и промышленного потенциала.

«Там все было значительно проще. Там подняли самолеты, бомбардировкам смешали с лицом земли. А здесь все штучно», — пояснил Михайлов.

Украинские военные завидуют зарплатам наемников

При этом специалисты не исключают, что разглашать координаты местонахождения наемников могут украинские военные, думая, что у них традиционно большие зарплаты, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

«Зарплата, зависть. В ВСУ пообещали платить три оклада, а платят один. Реально деньги не дают. А наемники могут получать раз в 10 больше. Из-за этого сливается информация о месте дислокации иностранцев», — пояснил он.

За командировку одни наемник может заработать и 50, и 70, и 10 тысяч долларов, отметил Борзенко. Причем платят, в основном, в этих ситуациях американцы.

«Они на наемников никогда не жалели деньги. Они создали многие ЧВК (частная военная компания — прим. ред.). Изначально они создавались как структуры, которые должны выполнять работы там, где официальный флаг США фигурировать не должен», — заявил Борзенко.

Наемники проникают на Украину под видом гражданских

По словам Кнутова, многие уже работают не в форме, а в гражданской одежде. Более того, приезжают наемники на территорию Украины тоже специфично. Многие — в гражданских автобусах, то есть из трех автобусов два — с обычными людьми, а третий — с наемниками.

«И как его уничтожить? Так же и оружие поставляют. <…> Идут две фуры с гуманитарной помощью, одна — с оружием. Такая тактика сейчас широко применяется», — отметил Кнутов.

Схожую точку зрения выразил и Михайлов. Он напомнил, что западная граница Украины по-прежнему функционирует «в открытом режиме». И наемники могут просто сесть на автобус, на поезд, чтобы приехать в Киев. При этом оружие кто-то привозит с собой, например, снайперы, кто-то — получает его уже на месте, рассказал Борзенко.

Больше наемники не захотят ехать на Украину

Баранец подчеркнул, что среди наемников — огромное число погибших. Их странам нужно будет что-то говорить и как-то компенсировать потери семьям тех, кто воевал на Украине. Тем временем у Владимира Зеленского финансов на это нет. Именно поэтому, считает военный эксперт, президент Украины уже не рад иностранцам.

«Мы сразу же поставили большой вопросительный знак над их присутствием на Украине», — подчеркнул Баранец.

Наемников привлекают большими зарплатами, чтобы хоть как-то завлечь. Вербовочных центров за рубежом очень много, напомнил Михайлов. Молодых людей вербуют и заключают договоры с той стороной, за которую они будут воевать. Это исключительно зарабатывание денег.

Однако сейчас вряд ли кто-то поедет на Украину, даже за большие деньги. А оставшиеся уедут — самыми разными способами, заключил Борзенко.