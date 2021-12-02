«Дом Gucci» не нравится семейству Гуччи. Они обиделись, что Ридли Скотт не посоветовался с ними

В российский прокат вышел фильм Ридли Скотта «Дом Gucci». Мировая премьера картины состоялась почти месяц назад. При этом скандалы вокруг драмы, которые начали бушевать еще во время съемок, не утихают по сей день. Потомки Гуччи сочли историю лживой, Том Форд также не был в восторге от увиденного, да и многие критики нелестно отозвались о ленте.

Сюжет и отзывы на «Дом Gucci»

Критики уже успели и посмотреть, и оценить новую картину Ридли Скотта. Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается история отношений креативного директора знаменитого бренда Маурицио Гуччи и его бывшей жены — Патриции Реджиани.

Весной 1995 года Маурицио застрелил киллер. Виновной в организации убийства признали его супругу. Ее приговорили к 26 годам тюрьмы. Правда, там она провела всего 18 лет. Реджиани освободили за примерное поведение.

Главу модного дома сыграл Адам Драйвер, его супругу — Леди Гага. Однако и кроме них в картине много известных актеров: Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие. Такой звездный состав не мог оставить критиков безучастными.

Критик американской компании по продаже билетов Fandango и сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes Эрик Дэвис оказался в восторге от «Дома Gucci». Он сравнил эту работу Ридли Скотта ни много ни мало с «Крестным отцом».

«Леди Гага невероятная, как и Джаред Лето. История просто безумная! Внимание к деталям поражает», — написал Дэвис в Twitter.

Другой точки зрения придерживается основатель сайта We Live Entertainment Скотт Мензел. Он счел фильм раздутым и беспорядочным. По его словам, картина напоминает скорее два абсолютно разных фильма, которые по какой-то неизвестной причине решили соединить. Не порадовала критика и игра именитых актеров, среди которых Мензел выделили лишь Аль Пачино. Тем временем Брэндон Кац из Observer и вовсе назвал ленту утомительной.

Семья Гуччи недовольна картиной

Неудачной картину сочли и наследники итальянского бизнесмена Альдо Гуччи, возглавлявшего модный дом Gucci с 1953 по 1986 год. Потомки раскритиковали и сам фильм, и его создателей. Они уверены, что в своей работе Ридли Скотт исказил образ семьи, сообщило издание Variety.

«Создатели фильма не потрудились посоветоваться с наследниками перед тем, как описать Альдо Гуччи, возглавлявшего компанию 30 лет, и членов семьи Гуччи как головорезов, невежественных и нечувствительных к окружающему миру. Это чрезвычайно болезненно и оскорбляет наследие, на котором сегодня построен бренд», — процитировало издание заявление наследников.

Также родственникам Гуччи не понравилось, что Патрицию Реджани в картине изобразили жертвой, «пытающейся выжить в мужской шовинистской корпоративной культуре». Сама Реджани похвалила сыгравшую ее Леди Гага и назвала ее игру гениальной. Правда, женщина посетовала, что актриса не поговорила с ней — «хотя бы из вежливости». А вот наследники Гуччи похоже разговаривать ни с кем не собираются.

«Члены семьи Гуччи оставляют за собой право принимать меры для защиты имени, имиджа и достоинства себя и своих близких», — говорится в заявлении.

Правда, в Variety со ссылкой на источник отметили, что, несмотря на тон обращения, потомки Гуччи пока не планирует судиться с продюсерами картины.

Том Форд раскритиковал «Дом Gucci»

В картине о представителях мира моды не обошлось и без Тома Форда. В одном из эпизодов появляется и его персонаж. Поклонники индустрии ждали этого момента, так как именно под креативным руководством американского дизайнера итальянский модный дом Gucci пережил возрождение.

В ленте показали первые несколько коллекций Форда: дерзкие полупрозрачные комбинации, легендарные стринги, сексуальные платья. Сам Том Форд, конечно же, посмотрел фильм. И судя по опубликованному в Airmail материалу, остался не в восторге.

«Я недавно пережил показ фильма „Дом Gucci“, который длился два часа 37 минут. <…> Я все еще не уверен, что посмотрел. Но почему-то мне показалось, что я пережил ураган, когда вышел из кинотеатра. Это был фарс или захватывающий рассказ о жадности? Часто смеялся вслух, но должен ли был?» — отметил дизайнер.

В целом отзыв Форда можно назвать скорее негативным. Звезда мира моды оставил множество риторических вопросов и отметил, что зачастую ему казалось, будто он смотрит юмористическую передачу Saturday Night Live. Правда, при этом он похвалил игру Адама Драйвера, называв ее самой тонкой из всех.

Стоит отметить, что это не первый фильм именитого режиссера, который публика воспринимает без привычного восторга. С прохладцей аудитория встретила и предыдущую ленту Скотта — «Последняя дуэль», чьи прокатные результаты оказались далеко от успешных.