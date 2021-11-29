Леди Гага назвала себя «дикой» в постели

Певица и актриса Леди Гага отреагировала на пост с GIF-файлом, который разместил ее фанат в социальных сетях. В описании поста автор добавил подпись: «Как бы люди описали вас в постели?».

В самом GIF-файле артистка произносит «талантливо, гениально, невероятно, потрясающе, изумительно, захватывающе».

Поначалу певица призналась, что ей непривычно видеть свое изображение в таком формате. Затем она отметила, что ей не хотелось бы признаваться, как она ведет себя в постели. По словам Гаги, «это было бы не честно», написала «Газета.ru» со ссылкой на YouTube-канал издания BuzzFeed.

Немного поразмыслив, артистка все же нашла слова, чтобы описать себя. Она сказала так: «Дикая, совершенно дикая».

Недавно Леди Гага исполнила роль в фильме «Дом Gucci», который основан на реальной истории Патриции Реджани. По сюжету главная героиня заказала убийство своего мужа — наследника многомиллионного бизнеса в мире моды Маурицио Гуччи. Премьера фильма состоялась 24 ноября в Соединенных штатах.