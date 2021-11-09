Новые кадры из фильма «Дом Gucci» появились в интернете

Студия MGM показала новые кадры из фильма «Дом Gucci». Об этом сообщило РИА ФАН.

Режиссером фильма стал Ридли Скотт. Главные роли сыграли Леди Гага и Адам Драйвер.

Сюжет основан на истории бренда Gucci. Главными героями стали его руководитель Маурицио Гуччи и жена дизайнера. По фильму супруги разводятся. Женщина решает заказать убийство после того, как муж не оставляет ей денег.

Премьера фильма во всем мире запланирована на 24 ноября, в России — 2 декабря.

Ранее поклонникам киновселенной Marvel представили постер Человека-паука, который посвящен выходу нового фильма с Томом Холландом в главной роли.

На постере можно разглядеть не только супергероя, но и намеки на появление его врагов: щупальца Отто Октавиуса, Зеленого Гоблина, Электро и Песочного человека. В новой кинокартине «Человек-паук: Нет пути домой», судя по всему, должны появиться старые злодеи.

Например, Доктора Осьминога можно было увидеть в 2004 году в картине «Человек-паук». В том фильме с ним боролся актер Тоби Магуайр, первым исполнивший роль Питера Паркера.