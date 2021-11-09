Новые кадры из фильма «Дом Gucci» появились в интернете
Студия MGM показала кадры из фильма «Дом Gucci»
Студия MGM показала новые кадры из фильма «Дом Gucci». Об этом сообщило РИА ФАН.
Режиссером фильма стал Ридли Скотт. Главные роли сыграли Леди Гага и Адам Драйвер.
Сюжет основан на истории бренда Gucci. Главными героями стали его руководитель Маурицио Гуччи и жена дизайнера. По фильму супруги разводятся. Женщина решает заказать убийство после того, как муж не оставляет ей денег.
Премьера фильма во всем мире запланирована на 24 ноября, в России — 2 декабря.
Ранее поклонникам киновселенной Marvel представили постер Человека-паука, который посвящен выходу нового фильма с Томом Холландом в главной роли.
На постере можно разглядеть не только супергероя, но и намеки на появление его врагов: щупальца Отто Октавиуса, Зеленого Гоблина, Электро и Песочного человека. В новой кинокартине «Человек-паук: Нет пути домой», судя по всему, должны появиться старые злодеи.
Например, Доктора Осьминога можно было увидеть в 2004 году в картине «Человек-паук». В том фильме с ним боролся актер Тоби Магуайр, первым исполнивший роль Питера Паркера.