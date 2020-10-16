Зачем становиться добровольцем?

«Да кто вообще решит вколоть себе неизвестный препарат?» — моя первая мысль, когда я узнала, что начался набор добровольцев для исследования вакцины. Я человек любопытный, но сама идея меня поначалу пугала.

В интернете — куча полностью противоположных мнений по этому поводу. Я решила опросить знакомых врачей — терапевтов, онколога и даже медсестер. В общем, всех, кто хоть как-то связан с медициной. Решающим оказалось мнение иммунолога — состав вакцины безопасный, вреда точно не принесет.

Профессия корреспондента связана с постоянным общением с большим количеством самых разных людей — я в группе риска. Я снимала сюжеты про тех, кто переболел, знаю из первых уст, насколько все может быть плохо, и уж точно не хочу оказаться в их числе. Поэтому решилась.

Вернее, решение поставить прививку было принято. Но сомнения остались

Страшно было ехать даже на первичный осмотр и сдавать анализы. Ведь первое, что делает доброволец, — подписывает бумаги о согласии на исследование. Я думала, что после этого обратного пути уже нет. Но отказаться от участия можно в любой момент. Возможность передумать успокоила меня.

Еще пугало то, что нельзя беременеть в ближайшие четыре месяца после вакцинации. Я пока не планировала, но первая мысль: «Это влияет на женский организм и останутся последствия!» Я снова ошиблась — любые новые препараты запрещено исследовать на детях, а также на беременных и кормящих женщинах. Значит, все в порядке. Просто вопрос этики.

Первый осмотр

Сначала я пообщалась с терапевтом, спросила, как все будет проходить. Мне измерили давление и температуру, спросили о самочувствии. Кстати, если человек делал прививку от гриппа, то вакцину от коронавируса можно вводить не раньше чем через 30 дней.

Затем меня отправили на анализы: кровь из вены, мазок из горла и тест на беременность.

Я продолжила мониторить новости о вакцине. Попались не самые радужные: то, что Johnson & Johnson остановили исследования вакцины на добровольцах, меня напугало. У одного из них нашли «неизвестную болезнь». От британской вакцины AstraZeneca у одного участника случилось воспаление спинного мозга. От этого стало страшно. Но в России каких-либо побочных эффектов от вакцины нет.

Ожидание — самая сложная часть. Я уже начала надеяться, что у меня найдут антитела, — вдруг я бессимптомно переболела? Тогда мне бы отказали в участии в исследовании.

Результаты пришли на следующий день. Я оказалась здорова.

Первый день. Как делают прививку

День Х — 15 октября. По пути в поликлинику волновалась, как перед выходом на сцену в школьные годы. На этот раз мне снова измерили температуру и давление. Тест на беременность тоже повторили.

Я зашла в кабинет. Ампулу с вакциной достали из холодильника. Она должна размораживаться 25 минут. Четверть добровольцев получают плацебо, но что кому колют, не знают ни медики, ни пациенты. Каждая ампула пронумерована, и номер добровольцу случайно присваивает компьютер.

Страшно было следить, как набирают препарат в шприц. Именно инъекции я не боюсь — пугала неизвестность.

Источник фото: телеканал «360»

Процесс занял секунды три. Дольше волновалась. Почувствовала только сам укол в руку, а введение препарата было безболезненным.

Час после введения вакцины нужно провести в поликлинике — врачи следят за тобой. Снова замеряют температуру, давление, осматривают место инъекции и спрашивают о самочувствии.

Физически ничего не изменилось, а эмоционально напряжение прям резко спало.

Все случилось. Стоит теперь довериться своему организму, разработчикам вакцины и жить в привычном режиме

Маску по-прежнему придется носить — организму нужно время, чтобы выработать антитела. К тому же мне могли ввести плацебо.

За каждым добровольцем закреплен свой доктор, поэтому если мое состояние ухудшится, я в любое время суток смогу позвонить врачу и сообщить об этом. А также каждый доброволец ведет электронный дневник, где фиксирует изменения или состояние здоровья на протяжении 181 дня.

А через 21 день мне введут вторую дозу вакцины.

Второй день. Первая реакция

Первая ночь после вакцинации не была спокойной. Я никак не могла уснуть — ужасно мерзла. Укрылась еще одним одеялом, но мне по-прежнему было очень холодно. Уснуть получилось с трудом.

Проснулась спустя пять часов от того, что у меня жутко болела голова и был сильный озноб. Любое движение глаз тоже сопровождалось болью. Общее состояние было, как будто я сильно заболела: вялость, слабость, мышцы ломит. Померила температуру — 37,9.

Первая мысль — а вдруг коронавирус? У меня иммунитет еще не выработался, а значит, в теории я могла заразиться. Один из симптомов этой болезни — потеря обоняния. Дотянулась до флакончика с духами. Да нет, все в порядке — запахи различаю. Значит, это просто реакция на препарат.

Вспомнила слова врача, что утром после прививки может подняться температура. Я до последнего надеялась, что меня это не коснется. Думаю, мне вкололи именно вакцину, ведь я не настолько мнительная, чтобы от плацебо был такой эффект.

Выпила обезболивающее — к счастью, в аптечке оказался препарат без анальгетиков, ведь их принимать после вакцинации нельзя.

Снова попыталась уснуть. Но на этот раз не получилось — меня бросало то в жар, то в холод, и я уже начала жалеть, что поставила этот укол. Примерно через полчаса острая пульсирующая боль в затылке прошла, теперь голова была просто тяжелой и немного ныла. Спустя еще час температура спала до 36,9. Надеюсь, что больше она не поднимется.

Состояние по-прежнему не самое лучшее — чувствую слабость и немного мерзну. Надеюсь, это быстро пройдет.

Продолжение следует.