«Быть первым, кто стал неуязвимым». Как корреспондент «360» сделал прививку от коронавируса

Вакцина от коронавируса совсем скоро поступит в гражданский оборот. Но первыми ее попробовать смогли участники тест-группы. Одним из добровольцев стала корреспондент «360» Елена Силиванова. Она решила опробовать на себе действие первой российской вакцины.

Сейчас проходит третий, он же пострегистрационный этап вакцинации. То есть вакцина уже протестирована на животных, она безопасна и зарегистрирована. Сейчас исследуют именно ее эффективность.

«Решилась стать добровольцем, потому что работа журналиста — это общение с огромным количеством самых разных людей. А значит, я в группе риска. Поначалу было страшновато, ведь это новый препарат. Но потом я узнала, что безопасность этой вакцины доказана, а сейчас исследуют именно эффективность препарата. К тому же греет мысль быть одной из первых, кто стал неуязвимым перед коронавирусом», — призналась Елена.

Проверка на всех уровнях

Для того чтобы стать добровольцем, нужно всего два документа: паспорт и полис. Елене, как и остальным добровольцам, предложили подписать документ, в котором говорится о том, что исследование пройдет в два этапа. Сначала поставят первую порцию вакцины, а если все будет хорошо, то через 21 день — вторую. Также в документе указаны все рекомендации до и после процедуры, противопоказания и ответы на самые частые вопросы. Подписание документа вовсе не означает, что человек не может передумать, — можно отказаться от участия в исследовании в любой момент, на любом этапе.

Также каждый доброволец застрахован. В случае вреда здоровью, инвалидности или даже смерти он или его наследники получат выплаты.

Но поставить прививку просто так нельзя. Елене пришлось сдать все анализы. Ее, как и всех добровольцев, проверили на ВИЧ, гепатит, сделали тест на алкоголь и наркотики. Кроме того, все девушки должны сдать тест на беременность. И все без исключения добровольцы должны измерить давление и температуру. К вакцинации допускаются только здоровые пациенты. Если ранее на какие-либо прививки была аллергическая реакция (например, отек Квинке), то вакцинация противопоказана.

Но и после этого прививку сразу же не ставят. Нашего корреспондента отправили домой на нескольких дней. О результатах анализов оповещают по телефону в течение трех дней с момента сдачи. Кроме того, можно узнать свои результаты в электронной медицинской карте в личном кабинете на mos.ru.

Как ощущается прививка?

Елене повезло — она оказалась полностью здорова. Она приехала в назначенный день в поликлинику, где врачи снова проверили ее самочувствие: измерили температуру, давление, послушали легкие. Также пришлось снова сделать тест на беременность — женщины в положении не могут участвовать в испытании.

Каждая доза вакцины идет под определенным номером. Какую именно ампулу вколют пациенту, решает компьютер — случайно присваивает номер. Часть доз — это вакцины, другая часть — это плацебо. Что именно вкалывают пациенту, не знает ни он, ни его врач.

За каждым добровольцем закреплен свой доктор, пациент может связаться с ним в любой момент, если ухудшится самочувствие. Прием любых лекарств — только по согласованию с этим врачом. Даже обезболивающие можно не все — например, анальгетики принимать не стоит. Опасности для организма нет, но вакцина может не подействовать.

Ампулы с вакциной хранятся в холодильнике, и перед тем как вколоть, ее 25 минут размораживают.

Сама прививка безболезненная, призналась наша коллега. Чувствуется только укол иглой. Как вводят препарат, ты даже не замечаешь. После инъекции около часа нужно провести в поликлинике. После этого — осмотр врача (температура, давление, внешний осмотр места инъекции), а также врач спрашивает о самочувствии. Если все хорошо, пациент едет домой. Свое самочувствие он должен отмечать в электронном дневнике — приложении Cheek COVID-19.